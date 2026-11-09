「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」正式啟動 逾600善長參與第一部曲‧屏山段 漫步屏山古蹟 品嚐非遺盆菜

由博愛醫院、屏山鄉鄉事委員會、八鄉鄉事委員會及十八鄉鄉事委員會攜手合辦的社區慈善步行盛事—「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」今年載譽歸來！活動糅合古蹟探索、文化體驗與慈善步行，並精心策劃三條特色路線，橫跨三個周日舉行，分別為「第一部曲 ‧ 屏山段」（2026年11月8日）、「第二部曲 ‧ 八鄉段」（2026年11月15日）及「第三部曲 ‧ 十八鄉段」（2027年3月7日）。首部曲「屏山段」於2026年11月8日（星期日）圓滿舉行，吸引逾600名熱心善長及市民踴躍參與，一同遊歷屏山古蹟建築，體驗元朗深度遊。是次活動所籌得的善款將全數撥捐博愛醫院，用以拓展各項多元化的社會服務，造福社群。

頂盛陣容主禮 攜手為善心起步 博愛慈善行「第一部曲 ‧ 屏山段」齊集600位參加者，場面熱鬧。為隆重其事，大會特於起點天水圍體育館舉行起步禮，並榮幸邀得元朗民政事務助理專員（1）高倬煒先生、署理元朗區助理福利專員余啟立先生、元朗區康樂事務經理林子健先生、屏山鄉鄉事委員會首副主席林權先生，以及博愛醫院董事局主席陳國基博士, MH, JP聯同一眾董事局成員親臨主禮，為博愛慈善行拉開序曲，同場更邀得「博愛愛心大使」顏志恒先生及「博愛慈善行大使」吳大強先生、鄭家聲先生出席支持活動，與一眾參加者步行至終點，為善行注入星光與動力。

博愛醫院董事局主席陳國基博士, MH, JP向一眾鼎力支持的嘉賓及參加者致以熱烈歡迎，他表示，博愛醫院紮根元朗超過一個世紀，與元朗息息相關，其中「博愛慈善行」自2011年首辦以來，一直是本院的重點慈善活動之一，今年本院特別加碼推出「三部曲」，精心設計了屏山、八鄉及十八鄉三條特色路線。希望藉此帶領大家放慢腳步，用心感受元朗的大自然、古蹟與濃厚人情味，推動本地文化深度遊。他亦呼籲各界繼續踴躍支持餘下兩部曲，讓善心延續。

穿梭歷史古蹟 導賞圍村故事 隨著主禮嘉賓一聲令下，超過600名參加者浩浩蕩蕩出發，正式展開全長約1.5小時的屏山段行程。大隊由天水圍體育館出發，沿著屏山文物徑漫步，參觀多個珍貴的法定古蹟與歷史建築，包括聚星樓、社壇、上璋圍、鄧氏宗祠、覲廷書室、洪聖宮、屏山鄧族文物館暨文物徑訪客中心、愈喬二公祠等。活動更特設專業導賞體驗，由達德公所及屏山鄧族文物館的導賞員沿途為大眾細說古蹟背後的歷史故事，並沿途拍照留念。參加者穿梭於古老宗祠、書室與圍村之間，透過每一磚一瓦，細讀屏山鄧族長達八百多年的歷史足印，深刻感受代代相傳的宗族文化與香港獨特的本土情懷。

非遺盆菜盛宴 細味圍村傳統 是次活動不單是慈善步行，更是一場文化體驗。一眾參加者抵達終點屏山鄧氏宗祠廣場，大會筵開百席，舉行盛大的盆菜宴，結合有形古蹟與香港非物質文化遺產的傳統美食。大會更安排了精彩表演，邀請到「博愛慈善行大使」吳大強先生，聯同一眾「博愛好聲音」優秀得獎者——包括2024-25少年組冠軍顏浩然、2023-24青年組亞軍勞凱琪，以及2025-26少年組優異獎潘祉諼即席獻唱，在悠揚歌聲與充滿圍村傳統風味盆菜的熱鬧氛圍下，為活動劃下圓滿句號。

博愛醫院董事局第八副主席兼籌募及推廣委員會主席陳燕萍女士於致謝辭時，向屏山鄉鄉事委員會、八鄉鄉事委員會及十八鄉鄉事委員會致以誠摯謝意，有賴大家攜手籌辦是次活動，促成盛事順利舉行。同時，衷心感謝黃金贊助「顏志恒FANS CLUB」及愛心贊助「恒基兆業地產集團」的鼎力支持，並向所有贊助商與支持機構致以謝意。她續指，是次活動讓參與者深入了解元朗的歷史文化底蘊，細味地道人情味，並與親友共度一個歡欣而富有意義的周日，期望大家留下美好而難忘的回憶。

「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」第二部曲「八鄉段」將於11月15日隆重舉行，帶領大眾體驗獨特的鄉郊風情；而第三部曲「十八鄉段」則於明年3月7日舉行，探索自然休閒風貌。三段路線、三種風貌，拼湊出最立體、最迷人的元朗面貌，期待各界繼續踴躍支持。