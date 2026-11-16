「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」第二部曲‧八鄉段 由博愛江夏圍村起步走進八鄉 沿途感受圍村與客家文化

由博愛醫院、八鄉鄉事委員會、屏山鄉鄉事委員會及十八鄉鄉事委員會攜手合辦的社區慈善步行盛事—「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」繼首場「屏山段」圓滿成功並掀起熱烈迴響後，緊接登場的「第二部曲‧八鄉段」亦於2026年11月15日（星期日）順利舉行，吸引超過600 名熱心善長及市民踴躍參與，一同漫步八鄉的綠野鄉郊，細賞歷史悠久的圍村風貌與客家文化特色。 從博愛江夏圍村起步 探索元朗歷史風情 活動起步禮特意選址於博愛醫院營運、全港最大型過渡性房屋—博愛江夏圍村舉行，並榮幸邀得元朗民政事務助理專員（2）曾進先生、八鄉鄉事委員會首副主席張運球先生以及博愛醫院董事局主席陳國基博士, MH, JP 聯同一眾董事局成員親臨主禮，同場更邀得「博愛愛心大使」張與辰先生及「博愛慈善之星」劉威煌先生出席支持活動，與參加者並肩起步，將愛心與行善精神一路傳遞。

博愛醫院董事局主席陳國基博士, MH, JP 致辭時分享，要認識一個地方，最直接的方法就是用雙腳去探索。今年「博愛慈善行」以別具新意的「三部曲」形式呈現，精心串連屏山、八鄉及十八鄉三條特色路線，讓大家在不同風景中細味元朗的古蹟與鄉郊風情。今次特意選址博愛江夏圍村出發，漫步走入八鄉，更體現了博愛「走進社區、認識社區、支持社區」的初心；參加者既能感受濃厚的鄉村人情，又能為博愛多元化的社會服務出一分力，可謂一舉多得。

漫步八鄉古韻 細味非遺盆菜風味 八鄉段全長約兩小時，大會引領參加者遊走景致開揚的八鄉，展開自然與人文探索。八鄉由近三十條村落組成，擁有歷史悠久的圍村與客家文化，並完整保留了濃厚的傳統習俗。參加者沿途細賞獨特的鄉村文化景觀，途經多處珍貴的歷史地標，包括蓮花地牌坊（蓮花地風水池）、香港法定古蹟「植桂書室」及八鄉古廟等；同場更參觀由八鄉鄉事委員會自資籌建、以紀念香港回歸的「回歸紀念柱」，細憶回歸的歷史意義。

博愛愛心大使張與辰先生、博愛慈善行大使劉威煌先生親臨現場傾力支持，與各參加者並肩 同遊八鄉！

步行過後，大會於八鄉古廟側足球場筵開60席，品嚐充滿傳統風味的非遺盆菜宴。席間更邀得「博愛慈善之星」劉威煌先生及一眾「博愛好聲音」得獎者——包括2023-24青年組亞軍勞凱琪、2024-25少年組冠軍繆依彤以及2025-26少年組優異獎劉嘉寶現場獻唱，在悠揚歌聲與傳統盆菜香氣交織下，為活動畫下圓滿句號。 「博愛慈善行：古蹟尋蹤三部曲」壓軸的第三部曲「十八鄉段」將於2027年3月7日舉行，期待各界繼續踴躍支持。是次活動籌得的善款將全數撥捐博愛醫院，全力支持其拓展多元化社會服務，惠澤社群。

關於博愛醫院 博愛醫院創立於 1919 年，一直秉承「博施濟眾‧慈善仁愛」的宗旨服務社群。時至今日，博愛已發展成為一所具規模的慈善機構，屬下設有 136 個服務單位，遍及港九新界，服務範圍包括中西醫療、牙科、安老、青少年及家庭服務、教育服務及基層住屋服務，深入社會不同層面，為廣大市民提供適切的服務，每年受惠人次超過200 萬。博愛醫院積極拓展多元化服務，關顧社會上各弱勢社群的需要。如欲了解更多資訊，請瀏覽博愛醫院 網站：www.pokoi.org.hk