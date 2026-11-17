起步禮儀式

兒童心臟基金會（基金會）自2000 年起，每年均舉辦以心臟健康及運動為主題的「心連心慈善籌款項目」。是次「2026 心連心慈善步行」11月15 日於山頂廣場圓滿舉行，活動以「心有定向」為主題，象徵先天性心臟病童（心童）及其家庭以勇敢與堅毅，面對抗病的漫長路途無懼挑戰，始終「心有定向」、堅定前行，終能看見希望的曙光。同時呼籲大眾將愛與關懷聚焦於心臟病兒童的需要，凝聚各界力量成為病童及其家庭強大的後盾。今年活動約有1000人齊集山頂廣場，身體力行用行動和汗水為心童服務籌募醫療及復康經費，並提高大眾對先天性心臟病及心臟健康的關注，攜手見證病童茁壯成長。

兒童心臟基金會榮譽贊助人周梁淑怡太平紳士在致歡迎辭時，感謝各界多年來不遺餘力地參與及支持，見證大家對心童的關愛；她亦鼓勵大家透過步行與嘉年華共融同樂，並讚揚基金會致力服務心童及其家人，為其提供不可或缺的同行者支援。

周梁淑怡女士致歡迎詞

基金會十分榮幸邀請到藝人林至昭先生（Andy）擔任是次活動的愛心大使。同為先天性心臟病患者的他，於開幕典禮上親身分享曾接受開胸手術並留下胸前疤痕的經歷，因而深切體會病童及其家庭面對疾病時的焦慮與不安。他希望藉著自身的抗病心路歷程為病童送上鼓勵；更與基金會跳舞班同台聯手呈獻精彩舞蹈表演，以動感舞步傳遞信念，鼓勵病童勇敢擁抱屬於自己的未來與夢想，展現無懼病患的澎湃生命力。 Andy 認為心臟病患者不應自我設限或被「不能做運動」的想法綁住，只要相信自己、認識身體訊號並給予機會嘗試，許多看似不可能的事（如跳舞、跑步、健身）其實都能做到。他將手術留下的疤痕視為人生中認識自我、接受不完美的珍貴部分，並鼓勵家長以正面心態看待，陪伴孩子走過康復過程。

愛心大使林至昭先生分享

抗病之路不僅病患者辛苦，家長也承受壓力；Andy認為雙方應獲得適當輔導，攜手合作、保持樂觀，並善用現今發達的醫療與社會資源。他認為人生沒有終點，正是因為充滿無法控制、意料之外的事情，才讓人生更有趣，也賦予人們向前走的動力。他預告將於 2027 年推出兩首新歌，其參與的古裝微電影作品也預計在 4 月正式面世。

CHF跳舞班同愛心大使Andy表演

基金會主席周啟東醫生感謝各方支持，是次活動共有二十二間企業愛心支持，亦有不少公眾人士入場參與，成功提高大眾對先天性心臟病的認知。周主席指出，基金會是香港支援心童家庭的慈善機構，作為非政府資助的病人自助組織，經費全賴社會熱心人士和機構慷慨捐助。現時香港每1,000名初生嬰兒，就有大約6-8 名患有先天性心臟病，當中不少更需要接受各項心臟手術或介入治療。因此，是次活動的善款將可用於病童及其家庭的心理支援及購買醫療手術器具。基金會近年致力推動「成人先天性心臟病」的服務及推廣，以提供全面、終身的支援，同時回應因病人存活率提高而增加的服務需要，希望社會各界能繼績支持兒童心臟基金會，攜手令更多心童得到適切的支援。

是次步行路線途經風景優美的盧吉道及夏力道環迴步行徑，全長約 3.5 公里，讓參加者以「一步一腳印」的行動陪伴心童前行；同場更有不同企業舉辦攤位及工作坊，推廣運動及心臟健康知識，並設有舞台表演，為所有參加者帶來充滿愛心、歡笑與啟發的難忘週末。 兒童心臟基金會簡介： 兒童心臟基金會於 1994 年成立，與兒童醫院心臟科中心緊密合作，是香港主要服務先天性心臟病兒童及其家人的慈善機構及病人自助組織，致力推動有關先天性心臟病的研究及治療。基金會的服務包括提供醫療經濟援助、贊助手術器具、購置醫療設備、安排海外醫生到訪進行醫學交流、為病童家庭提供心理輔導及情緒治療、定期舉辦各項教育及發展性活動等。