「全球同抗愛滋病運動2026」藝術展覽將於2026年11月28日至29日，一連兩日於觀塘海濱AquaBeat 03舉行，以「城市脈搏：三十載科學深耕‧一輩子生命守護」為主題，透過藝術作品、故事電話亭、互動教育展板、沉浸式解碼遊戲及沙樽工作坊，帶領公眾認識愛滋病病毒（HIV）的治療發展、病毒測試及預防資訊，並聆聽感染人士及相關工作者的故事與心聲。活動免費入場，邀請市民於週末走進海濱，在藝術與互動體驗之間，增進理解，以關懷取代標籤，共同建構更具接納與支持的社會。

三十載科學進展 從治療突破到健康生活 自1996年高效抗逆轉錄病毒治療面世，HIV高效治療至2026年已走過三十年。隨着醫學發展，HIV感染已是一種可控制的慢性疾病，感染人士透過及早診斷及接受有效治療，同樣可以維持健康而有質素的生活。 是次展覽將以淺白易明的方式，介紹HIV藥物治療的發展里程碑，並傳遞「U=U」（測不到＝傳不到；Undetectable = Untransmittable）的重要訊息：當感染人士接受有效治療，體內病毒量受到抑制並持續維持於無法檢測的水平，HIV便不會透過性接觸傳播。展覽希望讓公眾了解科學進展如何改變感染人士的生活，並透過正確認識減少誤解與歧視。

及早診斷及治療亦有助感染人士恢復及維持免疫功能，有效防止病情惡化為愛滋病（AIDS）或出現其他併發症，讓健康生活與長遠生命守護成為可以實現的日常。

將HIV測試列入健康管理的一環 了解自己，守護所愛 除了認識治療進展，展覽亦鼓勵公眾打破對HIV測試的固有想法，相反，將之視為性健康檢查的一部分。透過測試了解自身的健康狀況，有助及早採取合適的預防措施，並在有需要時盡早接受治療，保護自己及所愛的人。活動現場設有互動教育展板及多媒體裝置介紹HIV基本知識、感染風險、治療發展及病毒測試服務，讓市民在參觀過程中掌握實用資訊，進一步理解預防、測試與治療的重要性。 以藝術與故事連結生命 四大體驗促進理解與接納

是次展覽結合觀賞、聆聽、遊戲及創作，讓公眾從不同角度認識HIV，並透過參與及交流，理解感染人士的生活與感受。四大體驗包括： 藝術作品及故事電話亭：透過藝術作品，以及電話亭內感染人士的真實故事及心聲，讓觀眾從個人經歷出發，了解不同生命故事，在聆聽之中建立理解與共鳴。

互動教育展板及宣傳短片：介紹HIV基本知識、感染風險、藥物治療發展里程碑及病毒測試服務，並播放由1987年至今的愛滋病宣傳短片，帶領觀眾回顧不同年代的公共教育訊息，認識科學與社會觀念的演變。

沉浸式解碼遊戲：將教育訊息融入解碼體驗，引導參加者在遊戲過程中辨識及拆解常見迷思，學習以關愛與接納的態度對待HIV感染人士。

沙樽工作坊：讓參加者親手製作獨一無二的沙樽，並配上關懷語句，以創作表達對HIV感染人士的支持，將理解化為具體心意。

以透光稜鏡回應時代轉變 呈現城市與生命的脈搏 展覽主題視覺以丁香紫至粉紅色的漸變色調為基礎，結合晶瑩通透的「三角稜鏡」為設計主軸，融入心跳線的城市天際線圖案，呼應「城市脈搏」的主題，呈現科學、城市與生命之間的連結。整體設計與1987年愛滋病宣傳短片中沉重的「黑金字塔」形成對比，象徵隨著科學與時代的進步，HIV已不再是死亡絕症。 透過今次展覽，社會大眾更能以知識促進理解、以關懷推動接納的方向去重新認識HIV，並賦予新的意思：和諧（Harmonious）、包容（Inclusive）、活力（Vibrant）。是次展覽邀請公眾在週末放慢腳步，從一件藝術作品、一段故事、一次遊戲或一份手作開始，重新認識HIV。透過了解治療進展、正視病毒測試及聆聽感染人士的心聲，讓科學知識走進日常，讓關懷與接納融入城市生活。