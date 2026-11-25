國際法院於2026年11月19日，就緬甸是否對羅興亞人實施種族滅絕作出裁決，這是首次有司法機構就此作出實質裁決。對於無國界醫生數十年來在區內支援的羅興亞社群，包括組織的病人、員工，以及散居海外的羅興亞民間社會組織伙伴而言，這是他們期待已久、意義重大的時刻。作為一個醫療人道組織，無國界醫生在孟加拉、馬來西亞及緬甸為羅興亞病人提供醫療護理，而他們長期遭受暴力、流離失所及社會排斥的影響。對於這些病人及組織的羅興亞員工而言，讓其遭遇獲得承認，以及公義得以彰顯，均至關重要。

2017年，無國界醫生公布了在孟加拉難民營進行的死亡率回溯調查結果。調查估計，2017年8月25日至9月24日期間，至少有九千名羅興亞人在緬甸若開邦死亡，其中71.7%死於暴力。按最保守估計，這短短一個月內，至少有6,700名羅興亞人被殺害，包括至少730名五歲以下兒童。 近十年過去，針對羅興亞人的暴力仍然持續，他們遭受的暴力與剝奪正不斷加劇，情況實屬不容忽視。對於至今仍留在若開邦的人而言，雖然現時的衝突情況與2017年有所不同，但危機依然持續：當地各個社群正面對空襲、若開軍與緬甸軍方之間的激烈交戰、流離失所、圍困，以及被強行徵召到前線作戰的威脅。對羅興亞社群而言，長期以來的歧視及近乎全面的行動自由限制，加劇他們在當前衝突中所承受的風險，使他們更容易受到衝突的影響。

對於被迫逃離家園、逃亡至區內各地的羅興亞人而言，他們在保障自身安全、維持有尊嚴的生活及獲得醫療護理方面，仍面對重重障礙。2023年11月，緬甸境內爆發大規模暴力事件，並於2024年4月再次升級，迫使約15萬人逃往孟加拉，令當地難民營的羅興亞難民總數增至120萬人，為原已不勝負荷的服務帶來更大壓力。2026年迄今，已有超過六千名難民抵達孟加拉，他們表示面對強迫徵兵、勒索、婦女及女童遭綁架、土地被沒收，以及空襲等威脅，迫使他們逃往孟加拉尋求安全。

在馬來西亞，部分政府政策令許多羅興亞人隨時面臨被捕及無限期拘留的風險，即使他們只是前往求醫。儘管緬甸的局勢明顯仍未安全，區內卻正出現推動所謂「自願遣返」難民回緬甸的危險趨勢。目前馬來西亞已遣返近1,500名來自緬甸不同族群的民眾，不僅是羅興亞人。與此同時，傳統媒體及社交媒體充斥針對羅興亞難民的仇恨言論，令他們無論身在何處，都容易成為公眾騷擾的對象。 裁決對羅興亞人無疑是一個重要里程碑。然而，我們必須緊記，司法裁決本身無法解決當前龐大的醫療及人道需要。緬甸軍方及若開軍必須立即採取行動，遵守國際人道法，停止襲擊平民及民用基礎設施，並確保受衝突影響的人能夠迅速、不受阻礙地獲得人道援助。同樣重要的是，區內各個政府必須採取行動，對公開散播仇恨言論採取零容忍態度。這些言論持續助長針對羅興亞難民的暴力行為，令他們更難獲得醫療護理，甚至被迫進一步躲藏。正如無國界醫生團隊在馬來西亞所見，部分羅興亞人更因此陷入嚴重的精神健康危機。