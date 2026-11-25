哈林籃球隊(Harlem Globetrotters)今年迎來創隊 100 周年里程碑，於11月20日至22日假香港灣仔修頓場館上演四場表演，為觀眾帶來充滿籃球歡樂的盛宴。這是哈林籃球隊自2005年後，相隔21 年再次訪港獻技。
哈林籃球隊是世界級體育娛樂表演者，多年來一直以歡笑與運動正能量感染世界各地的小朋友與家庭。為貫徹這份跨越世紀的社會關懷，是次香港站延續今年八月下旬的社區關懷行動，攜手樂善堂於社區發放正能量。當時哈林兩位球員「火炬」(Torch)與「水花」(Splash)在九龍樂善堂的協調下，造訪樂善堂王仲銘中學，與超過140名來自不同背景的青少年、學生、社會房屋住戶及少數族裔家庭同樂，透過籃球及人生經驗分享，帶來滿滿的驚喜與希望。
承接此良好開端，主辦單位籃娛亞洲於11月份繼續與九龍樂善堂攜手合作，透過籃球這項無國界的語言，推廣健康生活態度，傳遞正能量。籃娛亞洲安排多位哈林籃球隊球員包括「雷公」(Thunder)、「爆籃」(Rim Reaper)、「甜少」(Sweet Lou II)、「暴龍」(Dragon)、「光妹」(Sunshine)、「熄機」(Lights Out)於 11 月 19 日(四)下午再次到訪樂善堂王仲銘中學，與學生及學校籃球隊進行互動。活動上舉行捐贈儀式，感謝活動協辦機構中國香港籃球發展聯盟有限公司贈送1000張「哈林籃球隊100 周年香港站」門票予九龍樂善堂轄屬中學、小學及幼稚園，讓學生觀賞三場精彩表演，由中國香港籃球發展聯盟有限公司陳恩永先生代表致送，九龍樂善堂2024年度主席兼現任副司庫莫文韜先生MH代表樂善堂接受。學生欣賞表演後都表示大開眼界，盡興而回。三位哈林籃球隊球員更於11月20日(五)上午到訪樂善堂標準錶針長者日間護理中心，探訪中心長者，深入社區，讓大眾都能切身感受哈林籃球隊帶來的歡樂。九龍樂善堂會繼續與不同團體合作，為學生及單位會員帶來不同豐富體驗，擴闊視野，宣揚正向思維。