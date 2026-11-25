哈林籃球隊(Harlem Globetrotters)今年迎來創隊 100 周年里程碑，於11月20日至22日假香港灣仔修頓場館上演四場表演，為觀眾帶來充滿籃球歡樂的盛宴。這是哈林籃球隊自2005年後，相隔21 年再次訪港獻技。

哈林籃球隊是世界級體育娛樂表演者，多年來一直以歡笑與運動正能量感染世界各地的小朋友與家庭。為貫徹這份跨越世紀的社會關懷，是次香港站延續今年八月下旬的社區關懷行動，攜手樂善堂於社區發放正能量。當時哈林兩位球員「火炬」(Torch)與「水花」(Splash)在九龍樂善堂的協調下，造訪樂善堂王仲銘中學，與超過140名來自不同背景的青少年、學生、社會房屋住戶及少數族裔家庭同樂，透過籃球及人生經驗分享，帶來滿滿的驚喜與希望。