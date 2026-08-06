沙門氏菌｜美國27州爆疫情345人感染 源頭或來自墨西哥辣椒

美國再傳大規模食物中毒事件。美國疾病管制與預防中心（CDC）及食品藥物管理局（FDA）8月5日表示，一波與墨西哥進口墨西哥辣椒（jalapeño）有關的沙門氏菌（Salmonella）疫情已擴及美國27個州，累計至少345人感染、36人院，目前尚未出現死亡個案，相關單位已展開調查，並要求供應商回收受污染產品。
供應商回收產品
根據CDC與FDA調查，此次疫情源頭可追溯至墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）一間農場生產的墨西哥辣椒，產品由美國供應商Coast Citrus Distributors進口後，配送至多間餐廳，包括知名連鎖墨西哥餐廳Chipotle Mexican Grill及QDOBA等。涉案供應商已宣布回收相關產品。
為降低消費者風險，Chipotle已更換墨西哥辣椒供應商，QDOBA則自7月28日起停止供應墨西哥辣椒。FDA表示，目前受影響的辣椒並未流入一般零售超市，因此市民透過超市購買到受污染辣椒的風險相對較低，而相關餐廳也已停止使用問題產品。
Chipotle股價一度重挫
受疫情消息衝擊，Chipotle股價在8月5日一度重挫超過8%，市場擔憂食品安全事件恐再度衝擊品牌形象。該公司表示，正全力配合衛生單位調查，並已完成問題食材更換，以確保食品安全。
沙門氏菌感染常見症狀包括腹瀉、發燒、腹部絞痛、噁心及嘔吐，多數患者會在感染後6小時至6天內發病，通常4至7天可自行康復，但幼童、高齡者及免疫力較弱者較容易出現重症，甚至需要住院治療。
值得注意的是，美國近期接連爆發多宗食物中毒事件。除了此次沙門氏菌疫情外，另一波與生菜或西生菜相關的環孢子蟲（Cyclospora）疫情也持續擴大，引發外界對美國食品供應鏈安全的關注。衛生單位表示，沙門氏菌疫情調查仍在進行中，不排除未來病例數持續增加。
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