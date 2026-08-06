沙門氏菌｜美國27州爆疫情345人感染 源頭或來自墨西哥辣椒，圖為美國食品藥物管理局（FDA）

美國再傳大規模食物中毒事件。美國疾病管制與預防中心（CDC）及食品藥物管理局（FDA）8月5日表示，一波與墨西哥進口墨西哥辣椒（jalapeño）有關的沙門氏菌（Salmonella）疫情已擴及美國27個州，累計至少345人感染、36人院，目前尚未出現死亡個案，相關單位已展開調查，並要求供應商回收受污染產品。

供應商回收產品

根據CDC與FDA調查，此次疫情源頭可追溯至墨西哥錫那羅亞州（Sinaloa）一間農場生產的墨西哥辣椒，產品由美國供應商Coast Citrus Distributors進口後，配送至多間餐廳，包括知名連鎖墨西哥餐廳Chipotle Mexican Grill及QDOBA等。涉案供應商已宣布回收相關產品。