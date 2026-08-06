大阪女子大量訂購集英社動漫周邊又取消訂單 總額涉43億日圓 被捕辯稱：因生活壓力大要網購

日本警方周四(6日)公布，大阪市一名女子因為大量訂購動漫出版社「集英社」的周邊商品後不付款或取消訂單，商品總額涉及43億日圓(約2.13億港元)，導致集英社損失至少750萬日圓(約37.2萬港元)。女子涉嫌違法，已被警方拘捕。
《朝日新聞》報道，東京警方表示，被捕女子吉田麻祐今年32歲，居於大阪市，是餐飲業員工。她涉嫌觸犯《虛假行為妨害業務罪》，被警方拘捕。
集英社｜疑犯訂購《海賊王》《火影忍者》周邊商品
警方指出，該名女子承認犯案，供稱「日常生活壓力大，購物能讓我精神渙發，並沒對集英社懷有恨意」。她涉嫌2024年7月至25年5月期間，在集英社發行的動漫雜誌《週刊少年Jump》相關網店上大量訂購周邊商品，卻未付款且多次取消訂單，因而妨礙該公司員工正常業務運作。她訂購的包括動漫《海賊王》和《火影忍者》的手辦公仔、鎖匙扣等周邊商品。
集英社｜疑犯不當訂貨超過2000次
警方指出，集英社方面，包括發貨準備以及付給相關業者的費用，至少損失約750萬日圓。集英社去年6月因此向東京神田警察署備案。
日本放送協會(NHK)報道，警方調查後發現，該名女子使用230多個帳號，反覆訂購集英社周邊商品，據她供稱，不當訂貨的次數可能超過2,000次。調查顯示，她取消訂購的商品總額至少達43億日圓。