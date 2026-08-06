穿透視高衩裙逛越南古蹟 露股女遊客遭導賞員勸離(有片)

越南峴港會安市日前有一名金髮女遊客被拍到身穿透視高衩裙，遊覽古蹟「日本橋」(Chùa Cầu)，被導賞員勸離。影片可見女子在高衩裙裡面穿著三點式比堅尼，步行時露出臀部。片段上載到社交網後引起當地網民熱議，不少人認同導賞員的做法。

越南古蹟｜女遊客配合離開

事發在周二(4日)下午至傍晚，報道指該女遊客與同行男子和一名女孩準備進入古蹟參觀時，站於入口的導賞員有禮地請她離開；後者用英文向遊客說明會安古蹟參觀時的服裝規範，稱「對不起，你不能穿這樣的服裝進入文化遺產區域。」女遊客與同行友人聽取有關講解後態度合作，一起離開古蹟範圍。