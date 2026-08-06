伊朗局勢｜與阿曼協商近尾聲 伊朗：霍爾木茲海峽航程主要經伊朗領海

美伊戰事持續5個月，導致中東石油運輪航道霍爾木茲海峽被伊朗關閉，美國則封鎖伊朗港口反制，前者影響全球石油供應、油價和經濟。伊朗副外長加里巴巴迪周三透露，伊朗和阿曼關於商業船隻通行霍爾木茲海峽的協議已接近最終敲定，屆時伊朗一側管控的北部航道和靠近阿曼一側的南部航道的臨時安排均將關閉。他指，將在霍爾木茲海峽建立一種不同於過去60年的新通行模式。根據新設定的航道，商業船隻進入霍爾木茲海峽以及駛離海峽的部分航程將經過伊朗領海。但新航道同樣為臨時航道，預計維持2至4個月。

伊朗局勢｜美媒：臨時通航協議初定為期60天 加里巴巴迪接受伊朗傳媒訪問時透露上述新安排，他又否認有關美伊正在談判的說法，但表示伊朗收到美方訊息，並稱美方表示準備恢復履行此前簽署的諒解備忘錄中的承諾。美國新聞網Axios周二則引述區內消息人士稱，重開霍爾木茲海峽的臨時協議包括所有通過海峽駛入波斯灣的船隻，將經伊朗水域的北部航道航行，而通過海峽駛入阿拉伯海的船隻，則在與伊朗協調下經阿曼水域的南部航道航行。消息人士稱，臨時通航協議初定為期60天，可以延長，而60天期限內不收取通行費。報道指，新協議將滿足伊朗對霍爾木茲海峽擁有更大控制權的部分要求，較開戰前還要大。

伊朗局勢｜伊朗暗示美國是變數 伊朗外交部發言人巴加埃周三在社交網發文稱，作為霍爾木茲海峽沿岸國家，伊朗和阿曼過去兩個月一直在進行磋商，以確定一條供商業船隻安全通行的航線。雙方已就擬定航道的地理坐標達成共識，並正在擬定聯合聲明。他指出霍爾木茲海峽的關閉，源於美國和以色列對伊朗發動軍事侵略及其造成的地區安全後果。即使伊朗與阿曼達成一致，但這並不表示該海峽對出入船隻來說已經安全，因為美國實施的海上封鎖及其針對伊朗的侵略性、威脅性行動仍在持續。

伊朗局勢｜至今對伊朗最大讓步 路透社形容新協議是美國至今對伊朗最大讓步，而這場戰爭導致區內的權力平衡轉為有利伊朗。在戰前，霍爾木茲海峽免費開放給所有船隻。路透社引述伊朗官員稱，伊朗尋求向通過海峽的船隻，徵收相當於貨物價值5%至7%的費用。阿曼主張收3%，美國則希望不收費。美國有線新聞網絡(CNN)稱，新方案將現有的兩條航線合併，伊朗「保留一定程度的控制權」，而這與美方願望相悖，也非總統特朗普想要的協議。《紐約時報》亦稱，協議賦予伊朗「戰前所未有的戰略影響力」，特朗普為了該海峽重開付上「高昂代價」。