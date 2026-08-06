日本食品消費稅將降至1% 超市花錢改收銀系統 餐飲業力拼外賣業務

日本政府將自2027年4月起的2年間，將食品消費稅率降至1%。不僅超市等零售業者將要全面修改收銀機系統，因外賣及在店內用餐的稅率差距擴大，業者也正計劃加強外賣業務。

日本經濟新聞報道，這次食品消費稅率將由現行8%降至1%，不包括酒類和在餐廳裡用餐，從明年4月起調降稅率，為期兩年。

食品超市等零售商正著手更新收銀機系統。根據日本經濟新聞2025年度零售業調查，高達6成的超市等零售業者表示，因食品消費稅減稅而必須變更價格標示的負擔相當大。由於收銀系統修改等工作需要時間，30%業者回答需要6個月以上才能反映在門市價格上。