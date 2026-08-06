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出版：2026-Aug-06 23:31
更新：2026-Aug-06 23:31

日本食品消費稅將降至1% 超市花錢改收銀系統 餐飲業力拼外賣業務

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日本食品消費稅

日本食品消費稅率從明年4月起將由8%降至1%，為期2年。(資料圖片)

日本政府將自2027年4月起的2年間，將食品消費稅率降至1%。不僅超市等零售業者將要全面修改收銀機系統，因外賣及在店內用餐的稅率差距擴大，業者也正計劃加強外賣業務。

日本經濟新聞報道，這次食品消費稅率將由現行8%降至1%，不包括酒類和在餐廳裡用餐，從明年4月起調降稅率，為期兩年。

食品超市等零售商正著手更新收銀機系統。根據日本經濟新聞2025年度零售業調查，高達6成的超市等零售業者表示，因食品消費稅減稅而必須變更價格標示的負擔相當大。由於收銀系統修改等工作需要時間，30%業者回答需要6個月以上才能反映在門市價格上。

一間大型食品超市預計，收銀機系統改版等所需的準備時間至少要6個月，費用高達數千萬日圓。另一間大型超市表示，為了明年4月實施的減稅措施，「將與各系統廠商合作，進行收銀機及核心系統的修改，做好準備」。

對於稅率維持在10%的餐飲店內用餐，消費者的「相對昂貴感」將會增加。由於擔心可能令民眾減少出外用膳，日本餐飲協會等4個餐飲業團體於7月發表了緊急聲明，對食品消費稅減稅表示反對。

日本餐飲協會等團體要求，若外賣不納入減稅範圍，政府應實施其他措施，如發行優惠商品券等，並提供收銀機及系統修改費用的補助。

日本食品消費稅

日本食品消費稅率從明年4月起將由8%降至1%，為期2年。(資料圖片)

日本政府也表示將研究對策，支援因減稅而受影響的農業和餐飲業，但具體內容目前尚不明朗。

作為應對，餐飲業目前正積極強化屬於可作為減稅對象的外賣業務。經營「花之舞」等多家海產居酒屋的Chimney集團(Chimney Group)，正在考慮擴大專營外賣的「雲端餐廳」提供的品牌數量。同時，也計劃將可供外賣的門市比例，從目前的3成提升至5成。

Chimney集團表示：「我們預期減稅可能讓消費者減少出外用膳，導致營業額下跌約1成。希望透過外賣吸引需求，為來客數減少做好準備。」

皇家控股(Royal Holdings)計劃在其主力「樂雅樂家庭餐廳」(Royal Host)引入外賣專用菜單，同時評估將配菜改為薯條等，即使放置一段時間也容易維持品質的食材。

聖馬克咖啡(San Marc Holdings)亦正考慮在旗下的餐廳和咖啡廳出售麵包組合「麵包BOX」，鼓勵顧客外賣帶走。

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