颱風白海豚吹襲沖繩　約4000戶停電　逾700航班取消(有片)

強颱風「白海豚」吹襲日本沖繩，為當地帶來強風暴雨。「白海豚」的暴風圈覆蓋沖繩本島和鹿兒島縣奄美群島，中心附近最大風速為每小時144公里，最高陣風風速每小時198公里，風力足以導致房屋倒塌。氣象廳指，今日(7日)上午8點，威力巨大的13號颱風「白海豚」位於鹿兒島縣沖延部島以東約50公里處，以每小時20公里的速度向西北方向移動。
今日上午6時50分，海洋博公園直播影像顯示當地天陰，海有湧浪有雨水拍打攝影機鏡頭。另有網民上載影片，指北谷町附近正下著傾盆大雨，形容湧浪高度驚人。當地報道，受風暴影響，包括奄美市和天城町在內的鹿兒島縣8個市町村已發布疏散令；沖繩和鹿兒島今日共有470班航機取消，明日亦有300班機取消。根據九州電力公司消息，截至凌晨5點，約有4,000戶家庭(主要位於偏遠島嶼)停電。
▽防災カメラ— ライブカメラ検索マップ (@web_camera) August 6, 2026
08/07 06:50ごろの #海洋博公園 のライブ映像
熱帯ドリームセンター 遠見台
天気：くもり 気温：27.96℃（観測地：Motobu）
日の出 05:56 | 日の入 19:12#台風13号
▽海洋博公園 #ライブカメラ と雨雲レーダー/沖縄県本部町https://t.co/cECnW6yWAG https://t.co/yXk7iIdgk7 pic.twitter.com/xnTkBHdmvB
料白海豚今日中午前後逼近奄美海域
氣象廳預計沖繩本島和奄美群島未來一日將受到線狀雨帶影響，此外，預計颱風將維持強烈颱風強度，並於7日中午前後逼近奄美海域，極有可能於7日下午早些時候逼近沖繩本島。24小時降雨量可能達到200毫米，呼籲當地居民提防強風和河流氾濫等。
台風13号接近中の沖縄、午前7時の北谷町付近の海の様子。波の高さも凄いが、動画にも映るくらいに横向きに雨が降っている。北部では停電もしているらしい。昼頃に再接近するので、安全第一で過ごしましょう。 pic.twitter.com/JhRxtkeSs9— 南 徹LIFE DESIGN.inc (@lifedesign_oki) August 6, 2026