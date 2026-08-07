颱風白海豚吹襲沖繩　約4000戶停電　逾700航班取消(有片)

強颱風「白海豚」吹襲日本沖繩，為當地帶來強風暴雨。「白海豚」的暴風圈覆蓋沖繩本島和鹿兒島縣奄美群島，中心附近最大風速為每小時144公里，最高陣風風速每小時198公里，風力足以導致房屋倒塌。氣象廳指，今日(7日)上午8點，威力巨大的13號颱風「白海豚」位於鹿兒島縣沖延部島以東約50公里處，以每小時20公里的速度向西北方向移動。

今日上午6時50分，海洋博公園直播影像顯示當地天陰，海有湧浪有雨水拍打攝影機鏡頭。另有網民上載影片，指北谷町附近正下著傾盆大雨，形容湧浪高度驚人。當地報道，受風暴影響，包括奄美市和天城町在內的鹿兒島縣8個市町村已發布疏散令；沖繩和鹿兒島今日共有470班航機取消，明日亦有300班機取消。根據九州電力公司消息，截至凌晨5點，約有4,000戶家庭(主要位於偏遠島嶼)停電。