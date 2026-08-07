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出版：2026-Aug-07 11:33
更新：2026-Aug-07 11:33

SpaceX火箭殘骸撞擊月球　南韓及智利拍到證據(有片)

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SpaceX火箭殘骸撞擊月球，南韓及智利拍到證據。(KASA Danuri)

SpaceX火箭殘骸撞擊月球，南韓及智利拍到證據。(KASA Danuri)

美國太空探索科技公司SpaceX一支體積相當於巴士的火箭殘骸，已一如預期撞擊月球，南韓航太總署6日表示，其月球軌道探測器成功拍下殘骸撞擊時月球表面的變化；歐洲南方天文台設於智利的「甚大望遠鏡」(VLT)，也捕捉到撞擊產生的光譜訊號，提供證據顯示撞擊確實發生。

綜合報道，SpaceX的「獵鷹9號」火箭第二節殘骸，在格林威治時間5日清晨6時35分撞擊月球表面。南韓航太總署(KASA)提供月球軌道探測器「賞月號」(Danuri)拍到的影像，顯示撞擊時月表出現黑色陰影及放射狀形態，以及撞擊點附近的地貌變化。

KASA「賞月號」(Danuri)拍到的影像。(KASA Danuri) KASA「賞月號」(Danuri)拍到的影像。(KASA Danuri)

NASA或最快下周取得影像

歐洲南方天文台(ESO)也於5日表示，撞擊確實一如預期發生，「甚大望遠鏡」偵測到鈉和鋰的「光譜線」，其中鈉可能來自撞擊揚起的月球土壤，鋰則可能來自火箭本身。ESO發言人向路透表示，「我們能證實這部望遠鏡偵測到撞擊羽流中鈉和鋰氣體的光譜線，在撞擊後持續5至10分鐘」。除了南韓，美國國家航空暨太空總署(NASA)的「月球偵察軌道器」(LRO)也將拍攝撞擊坑，預計最快下周才可能取得影像。NASA事前已表示，不會對地球構成危險。這也是「月球垃圾」的最新例子，NASA科學家計畫從這次撞擊事件蒐集月球資料，並改進追蹤太空物體的技術。

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