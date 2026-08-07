SpaceX火箭殘骸撞擊月球　南韓及智利拍到證據(有片)

💥🌕 Impact de Falcon 9 sur la Lune : vidéo comparative du site d’impact de l’étage de la fusée. La première séquence met en parallèle une image avant l’impact de la sonde LRO et une récente de la sonde Danuri. La seconde compare deux clichés de Danuri, avant et après impact. https://t.co/m8z7GM7fVp pic.twitter.com/k41sesyGwC