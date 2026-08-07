SpaceX火箭殘骸撞擊月球　南韓及智利拍到證據(有片)

美國太空探索科技公司SpaceX一支體積相當於巴士的火箭殘骸，已一如預期撞擊月球，南韓航太總署6日表示，其月球軌道探測器成功拍下殘骸撞擊時月球表面的變化；歐洲南方天文台設於智利的「甚大望遠鏡」(VLT)，也捕捉到撞擊產生的光譜訊號，提供證據顯示撞擊確實發生。
綜合報道，SpaceX的「獵鷹9號」火箭第二節殘骸，在格林威治時間5日清晨6時35分撞擊月球表面。南韓航太總署(KASA)提供月球軌道探測器「賞月號」(Danuri)拍到的影像，顯示撞擊時月表出現黑色陰影及放射狀形態，以及撞擊點附近的地貌變化。
💥🌕 Impact de Falcon 9 sur la Lune : vidéo comparative du site d’impact de l’étage de la fusée. La première séquence met en parallèle une image avant l’impact de la sonde LRO et une récente de la sonde Danuri. La seconde compare deux clichés de Danuri, avant et après impact. https://t.co/m8z7GM7fVp pic.twitter.com/k41sesyGwC— Xplora (@XploraSpace) August 6, 2026
NASA或最快下周取得影像
歐洲南方天文台(ESO)也於5日表示，撞擊確實一如預期發生，「甚大望遠鏡」偵測到鈉和鋰的「光譜線」，其中鈉可能來自撞擊揚起的月球土壤，鋰則可能來自火箭本身。ESO發言人向路透表示，「我們能證實這部望遠鏡偵測到撞擊羽流中鈉和鋰氣體的光譜線，在撞擊後持續5至10分鐘」。除了南韓，美國國家航空暨太空總署(NASA)的「月球偵察軌道器」(LRO)也將拍攝撞擊坑，預計最快下周才可能取得影像。NASA事前已表示，不會對地球構成危險。這也是「月球垃圾」的最新例子，NASA科學家計畫從這次撞擊事件蒐集月球資料，並改進追蹤太空物體的技術。
💥🌕 Le VLT de l’ESO a détecté des raies spectrales de sodium et de lithium résultant de l’impact de la Falcon 9 sur la Lune. Le sodium provient du sol lunaire, le lithium est certainement issu des débris de la fusée.— Xplora (@XploraSpace) August 6, 2026
📹 : ESO, via @conspiracyslyr pic.twitter.com/Bt8PZkr0Kt https://t.co/wZDTHuvHgv