伊朗局勢｜傳特朗普不滿導彈短缺轟防長　白宮斥假新聞

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國總統特朗普近日因美軍精準彈藥庫存快速消耗，在一場內閣會議中要求戰爭部說明情況，引發外界關注美國是否因對伊朗戰事而面臨武器短缺問題。不過，白宮與五角大廈均否認相關報導，強調美軍彈藥儲備充足，並表示總統對戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）仍抱持完全信任。
根據CNN與《華盛頓郵報》等美媒報道，特朗普日前在大衛營（Camp David）舉行的內閣會議中，對美軍部分飛彈（導彈）與攔截彈庫存下降表達不滿，並要求赫格塞斯說明原因。報道指出，特朗普原以為相關問題已獲解決，但在得知庫存仍然吃緊後感到相當不悅，並質疑戰爭部未能完整向白宮報告實際情況。
「同樣都是虛構」
隨着美軍持續投入對伊朗軍事行動，加上先前對烏克蘭及其他盟友的軍援，美國部分高階精準武器，包括愛國者（Patriot）防空飛彈、終端高空防禦系統（THAAD）攔截彈及部分長程精準飛彈的庫存均受到壓力，迫使五角大樓加速評估生產與補充計劃。
面對外界質疑，白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）駁斥相關報導為「假新聞」，強調她當時人在現場，特朗普並未與赫格塞斯發生激烈衝突。國防部發言人帕內爾（Sean Parnell）也表示，有關雙方爭執及美軍彈藥嚴重短缺的說法「同樣都是虛構」，並重申赫格塞斯將持續領導戰爭部，執行特朗普政府的國防政策。
稱部分武器消耗較快
特朗普隨後也透過Truth Social發文，強調美國擁有「大量各式彈藥」，且國防工業正以前所未有的速度擴產，新建多座軍工廠，持續補充武器庫存。他批評媒體散播不實消息，並揚言將追查向媒體洩漏軍事資訊的人員，甚至表示將尋求對洩密者處以長期監禁。
儘管白宮否認庫存危機，但特朗普近日也坦言，部分武器確實消耗速度較快，美方正積極提高飛彈與防空系統產能，以確保美軍維持作戰能力，同時支應盟友需求。分析人士指出，持續的中東戰事已凸顯美國軍工產能與彈藥補充速度的重要性，也讓美軍長期戰備能力再度成為華府關注焦點。
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