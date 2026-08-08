伊朗局勢｜傳特朗普不滿導彈短缺轟防長　白宮斥假新聞

美國有線電視新聞網（CNN）報道，美國總統特朗普近日因美軍精準彈藥庫存快速消耗，在一場內閣會議中要求戰爭部說明情況，引發外界關注美國是否因對伊朗戰事而面臨武器短缺問題。不過，白宮與五角大廈均否認相關報導，強調美軍彈藥儲備充足，並表示總統對戰爭部長赫格塞斯（Pete Hegseth）仍抱持完全信任。

根據CNN與《華盛頓郵報》等美媒報道，特朗普日前在大衛營（Camp David）舉行的內閣會議中，對美軍部分飛彈（導彈）與攔截彈庫存下降表達不滿，並要求赫格塞斯說明原因。報道指出，特朗普原以為相關問題已獲解決，但在得知庫存仍然吃緊後感到相當不悅，並質疑戰爭部未能完整向白宮報告實際情況。