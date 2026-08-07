女議員躲浴室網上會議　晾曬衣物全入鏡引熱議(有片)

新西蘭一名女市議員參加市議會網上會議期間，因背景意外拍到其浴室裡晾曬著的衣物，市長當場提醒她調整鏡頭，詎料對方淡定回應，相關畫面隨後在網上引發熱議。
綜合報道，新西蘭達尼丁市議會(Dunedin City Council)於周一(3日)進行網上會議，其中一名議員Jo Galer卻就不明原因，選擇在自家浴室進行網上會議，導致她身後晾曬的一整排內衣褲全被鏡頭直播。會議中隨即傳出同僚笑聲，代理市長Sophie Barker隨即好意提醒對方：「你可能需要移一下鏡頭，我們看得到你洗的衣物。」
網民同時幽默討論浴室神秘黑影
不過，Jo Galer處變不驚，淡定確認後大方回應：「你看到我嗎？你看得到我的衣物，也看得到我。」隨後繼續談論政策。影片流出後，網民除熱議Jo Galer的內衣之外，更Jo Galer講話期間發現浴室門後方一度出現一個人影，似乎伸手想拉門又迅速縮回，引起部分人對那黑影身分的幽默討論，例如「Jo Galer是否被脅持在浴室」、「是她的男人嗎？」、「那人害怕鏡頭」、「年度最尷尬的『抓姦』或『辦公室戀情』懸疑片！」Jo Galer對事件暫時未有評論。
"You might want to move your camera... we can see your washing."— Rabindra. 🚩 (@rabindraX238) August 6, 2026
A New Zealand politician accidentally dialed into a city council meeting from her bathroom, with laundry hanging in full view behind her.
When the mayor pointed it out,
Jo Galer simply replied: "Okay, you…