女議員躲浴室網上會議　晾曬衣物全入鏡引熱議(有片)

新西蘭一名女市議員參加市議會網上會議期間，因背景意外拍到其浴室裡晾曬著的衣物，市長當場提醒她調整鏡頭，詎料對方淡定回應，相關畫面隨後在網上引發熱議。

綜合報道，新西蘭達尼丁市議會(Dunedin City Council)於周一(3日)進行網上會議，其中一名議員Jo Galer卻就不明原因，選擇在自家浴室進行網上會議，導致她身後晾曬的一整排內衣褲全被鏡頭直播。會議中隨即傳出同僚笑聲，代理市長Sophie Barker隨即好意提醒對方：「你可能需要移一下鏡頭，我們看得到你洗的衣物。」