水豚闖巴西議會大樓搶鏡爆紅　萌樣獲網民一致好評（有片）

據悉在巴西馬托格羅索州議會大樓的對面是湖泊，經常有野生水豚出沒，而水豚們也相當習慣在議會大樓附近出沒。上月30日，大膽但溫馴的水豚們直接闖進了議會大樓裡，工作人員般奴將過程拍了下來，只見兩隻水豚在大樓內自在地徘徊，彷彿自己就在這裡上班似的，呆滯的樣子相當貼題。

工作人員將水豚帶回公園

般奴隨後溫柔地將水豚由大樓引出，牠們帶回公園。他表示，議會大樓前有個常年流水不斷的噴泉，水豚們經常在黃昏時分過馬路玩水，只是沒想到這次居然闖進了辦公室裡。

而這段影片在上傳後也迅速爆紅，網友們都覺得相當可愛。而議會大樓也並未因為水豚君探訪而遭到破壞。

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