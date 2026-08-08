美國法院稱FB及IG危害青少年　Meta須付5.67億助改善

美國新墨西哥州法院6日裁定，社交平台Meta須支付5.67億美元（約44.5億港元）作為改善基金，用於協助解決旗下Facebook與Instagram對青少年造成的心理健康危害，並要求公司全面改革平台安全措施。這項裁決被視為美國針對大型科技公司保護未成年使用者責任最具指標性的司法判決之一。 案件由新墨西哥州檢察長托雷斯（Raúl Torrez）主理。法院今年3月已認定Meta違反州消費者保護法，並對兒童與青少年心理健康及網絡安全造成危害，先前陪審團已裁罰Meta 3.75億美元（約29.4億港元）民事罰款；此次法官再命Meta支付5.67億美元補救基金，使整體財務責任累計達9.42億美元（約73.9億港元）。

預計在未來五年執行 根據判決內容，5.67億美元中約4.2億美元（約32.9億港元）將用於青少年心理健康治療服務，其餘資金則投入心理健康宣導、預防教育、篩檢服務及相關計畫，預計在未來五年執行。 除金錢賠償外，法院也要求Meta針對旗下平台進行多項改革，包括強化年齡驗證機制、限制未成年使用者使用時間、減少深夜及上課期間推播通知、加強成年人與未成年人的互動管控、預設隱藏按讚數，並建立供學校通報未成年帳號的專屬機制，同時刪除13歲以下兒童違規建立帳號所蒐集的資料，並定期向法院提交執行情況報告。

Meta將提出上訴 法官比德沙伊德（Bryan Biedscheid）指出，Meta透過平台設計增加青少年黏着度，卻未有效防止兒童遭受性剝削及心理傷害，已構成公共危害（public nuisance）。法院認為，公司長期明知相關風險，卻未採取足夠措施降低傷害，因此必須承擔相應責任。 Meta則發表聲明表示，公司不同意法院裁決，將提出上訴。Meta強調，近年已推出多項保護青少年的安全功能，包括家長監護工具、青少年帳號保護措施及人工智能年齡辨識技術，並認為州政府對平台運作方式存在誤解。