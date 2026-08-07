祖母給孫留下另類寶藏　封塵20年Pokémon卡牌　料價值逾200萬元

美國一名網民遵照祖母多年來的囑託，返回老家閣樓找出一批塵封逾20年的收藏品，詎料找到一批保存完整的Pokémon卡牌和珍藏，估計總價值高達25萬到30萬美元(約196萬至235萬港元)，令大批卡牌收藏家和網民直呼羨慕，指其祖母留下了一份「天價寶藏」。

綜合報道，外國討論區Reddit帳號「InkedSketch」於上月底發文表示，他的祖母八十多歲，多年來一直叮囑家人要回老家閣樓，把她珍藏多年的Pokémon集換式卡牌找出來。直到近日，該網民與家人終於抽空回老家，卻驚喜地發現大量塵封逾20年的卡冊及卡牌。上載的照片顯示，這批收藏幾乎都是1990年代初代Pokémon卡牌，包括大量未拆封的補充包、預組套牌、劇場版限定禮盒，以及各類Pokémon週邊商品，例如漢堡王推出的24K鍍金Pokémon精靈球、未拆封的Pokémon公仔、Pokémon圖鑑、週邊各種配件等，此外還有《星際大戰》、超級英雄漫畫等收藏品。