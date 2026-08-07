祖母給孫留下另類寶藏　封塵20年Pokémon卡牌　料價值逾200萬元

美國一名網民遵照祖母多年來的囑託，返回老家閣樓找出一批塵封逾20年的收藏品，詎料找到一批保存完整的Pokémon卡牌和珍藏，估計總價值高達25萬到30萬美元(約196萬至235萬港元)，令大批卡牌收藏家和網民直呼羨慕，指其祖母留下了一份「天價寶藏」。
綜合報道，外國討論區Reddit帳號「InkedSketch」於上月底發文表示，他的祖母八十多歲，多年來一直叮囑家人要回老家閣樓，把她珍藏多年的Pokémon集換式卡牌找出來。直到近日，該網民與家人終於抽空回老家，卻驚喜地發現大量塵封逾20年的卡冊及卡牌。上載的照片顯示，這批收藏幾乎都是1990年代初代Pokémon卡牌，包括大量未拆封的補充包、預組套牌、劇場版限定禮盒，以及各類Pokémon週邊商品，例如漢堡王推出的24K鍍金Pokémon精靈球、未拆封的Pokémon公仔、Pokémon圖鑑、週邊各種配件等，此外還有《星際大戰》、超級英雄漫畫等收藏品。
事主忘記童年回憶 祖母當年仍購買收藏
更令網民驚嘆的是，這些卡牌及收藏盒保存狀況極佳，無論卡牌還是包裝盒，邊角幾乎沒有明顯磨損，也看不出曾被隨意翻動的痕跡，可見其祖母當年收藏及保存時相當用心。「InkedSketch」更透露，這批收藏原來是祖母當年買給他和哥哥玩的，但兄弟倆早已忘記這段童年回憶，也從不知道祖母當年還不停購買和收藏。
網民：祖母真的很愛你們
不少卡牌收藏家及專業玩家紛紛協助鑑定，認為照片中部分收藏，若送往專業評級機構PSA鑑定，無論是單張稀有卡或未拆封卡包，都具有極高收藏價值，整批收藏市值估計可達25萬至30萬美元。帖文引來大批網民紛紛表示羨慕，不少人的童年卡牌早已被丟棄，但該網民祖母卻細心保存逾20年，加上收藏年份久遠、版本稀有，又恰逢近年全球寶可夢卡牌收藏熱潮，意外讓這批童年回憶，搖身一變成為價值驚人的「天價寶藏」，不少玩家都坦言：「祖母真的很愛你們」。