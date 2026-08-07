泰國校園槍擊案8死15傷　14歲學生槍手疑自盡亡(有片)

泰國暖武里府發生校園槍擊案，至少8人死亡，死者包括3名教師、3名學生，以及一名學生槍手，另至少15人受傷，其中2人重傷。據報14歲中三槍手案發後一度反鎖一間課室內，後來證實自殺身亡。警方到場疏散學校師生，正調查案件，槍手用來犯案的手槍，是由他祖父合法擁有，槍手前往學校開槍前，先在祖父母家中將二人槍殺。他及後於學校開了26槍，在其背包內發現尚未使用的34發子彈。

先在祖父母家槍殺二人

事發在當地星期五早上10時左右，位於邦克魯艾地區的德布詩琳中學，有3100名學生及147名教師。大批警員和救援人員到場，警方指學生槍手在一間中學內開槍。路透社引述一名18歲學生表示，最初以為是鞭炮聲或有人敲擊物件，後來聽到密集槍聲。亦有目擊者說，槍手身穿紫色運動服，在學校內開了幾十槍。其間槍手跟警方駁火，之後把自己反鎖一間課室內。 警方成功闖入教室後，發現槍手已經死亡，懷疑他吞槍自殺。

總理阿努廷對事件深感震驚和悲痛，強調這正是政府拒絕續發槍支許可證的原因，他已經責成相關官員展開調查，又下令內政部副部長趕往現場。