伊朗局勢｜CNN：美軍將領認難達目標　建議尋求下台階

美國與伊朗戰事持續延燒之際，美媒CNN引述知情人士報道，美軍最高階將領、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）近幾周私下向特朗普政府多名高階官員表達看法，認為美國有必要尋找結束戰事的「下台階」（off-ramp），避免軍事行動持續升級，最終造成難以控制的後果。
局勢朝不利方向發展
報道指出，凱恩對目前正在評估的部分軍事選項抱持疑慮，認為如果美國進一步擴大攻擊，可能導致局勢朝不利方向發展。他也向政府內部人士強調，單靠空中打擊，恐怕難以達成特朗普政府設定的戰略目標。
消息人士透露，凱恩目前正尋求一條能夠讓美國逐步退出戰事的路徑。這項立場顯示，隨着美伊衝突持續，華府內部對於軍事手段能否最終解決問題的疑慮正在升高。
爭取870億美元經費
特朗普政府近期持續面臨如何結束戰爭的壓力。美軍雖已對伊朗展開大規模軍事行動，但伊朗仍具備反擊能力，且衝突已對波斯灣及全球能源運輸造成重大影響。尤其是攸關全球石油運輸的霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz），一旦戰事進一步擴大，恐對能源市場及全球經濟造成更大衝擊。
另一方面，美軍自身也承受人員與軍事資源壓力。CNN先前報道，美國國防部正爭取約870億美元（約6,824億港元）追加經費，以支應包括伊朗戰事在內的軍事行動。美軍高層近期也曾向國會說明戰事狀況，凸顯這場衝突對美國軍事資源的消耗。
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