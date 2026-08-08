伊朗局勢｜CNN：美軍將領認難達目標　建議尋求下台階

美國與伊朗戰事持續延燒之際，美媒CNN引述知情人士報道，美軍最高階將領、參謀首長聯席會議主席凱恩（Dan Caine）近幾周私下向特朗普政府多名高階官員表達看法，認為美國有必要尋找結束戰事的「下台階」（off-ramp），避免軍事行動持續升級，最終造成難以控制的後果。

局勢朝不利方向發展

報道指出，凱恩對目前正在評估的部分軍事選項抱持疑慮，認為如果美國進一步擴大攻擊，可能導致局勢朝不利方向發展。他也向政府內部人士強調，單靠空中打擊，恐怕難以達成特朗普政府設定的戰略目標。