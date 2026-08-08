沙特、土耳其與巴基斯坦簽防禦協議　否認針對特定國家

沙特阿拉伯、土耳其與巴基斯坦7日在沙國麥加簽署重要防禦協議，宣布任何一方遭到武裝攻擊，都將視為對3國的共同攻擊，意味着三國將進一步深化軍事與安全合作。協議簽署正值中東戰火延燒、區域安全情勢高度緊張之際，受到國際高度關注。
這項協議由沙國王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）及巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）共同簽署。三國政府均強調，協議主要目的在於強化共同嚇阻能力、深化國防合作及維護區域安全。
來自伊朗盟友的威脅
根據協議內容，若其中一國遭到武裝攻擊，將被視為對另外兩國的攻擊，意味三國承諾採取共同防衛行動。外界因此將這項協議視為具有類似集體防禦機制的安排，但三國並未將其描述為新的軍事集團。
協議簽署的時間點格外敏感。近期伊朗戰事持續衝擊中東安全局勢，沙特阿拉伯也面臨來自伊朗盟友的安全威脅。路透社報道指出，沙國近期警告，伊朗支持的伊拉克民兵組織與也門胡塞武裝可能從南北兩個方向發動攻擊，目標包括能源設施、港口及機場等重要基礎建設。
其中，胡塞武裝近期對沙國發動飛彈及無人機攻擊，使利雅德面臨更大的安全壓力。在此背景下，沙國與土耳其、巴基斯坦加強防禦合作，被視為因應區域威脅的重要一步。
減少依賴單一力量
對沙特阿拉伯而言，土耳其擁有強大的軍工產業與軍事科技，巴基斯坦則具備豐富軍事經驗及核武能力；三國合作可望在防空、國防科技、軍事訓練與情報交流等領域進一步深化。
分析人士指出，這項協議也反映中東國家正尋求建立更加自主的區域安全架構。沙國、土耳其與巴基斯坦均與美國保持重要關係，但在中東戰事持續升溫之際，三國加強彼此安全合作，也顯示區域國家希望降低對單一外部安全力量的依賴。
不過，這項協議是否會在實際遭遇軍事攻擊時觸發共同軍事行動，目前仍有待觀察。三國官方強調，協議屬於防禦性質，並非針對任何特定國家，也不是建立宗派或軍事對抗集團。
伊朗方面則對這項協議表達質疑。有伊朗議員批評，單靠紙面上的防禦協議無法真正解決沙國安全問題，顯示德黑蘭對三國軍事合作可能帶來的區域影響保持高度警戒。
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