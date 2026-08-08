沙特、土耳其與巴基斯坦簽防禦協議　否認針對特定國家

這項協議由沙國王儲薩勒曼（Mohammed bin Salman）、土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）及巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）共同簽署。三國政府均強調，協議主要目的在於強化共同嚇阻能力、深化國防合作及維護區域安全。

沙特阿拉伯、土耳其與巴基斯坦7日在沙國麥加簽署重要防禦協議，宣布任何一方遭到武裝攻擊，都將視為對3國的共同攻擊，意味着三國將進一步深化軍事與安全合作。協議簽署正值中東戰火延燒、區域安全情勢高度緊張之際，受到國際高度關注。

來自伊朗盟友的威脅

根據協議內容，若其中一國遭到武裝攻擊，將被視為對另外兩國的攻擊，意味三國承諾採取共同防衛行動。外界因此將這項協議視為具有類似集體防禦機制的安排，但三國並未將其描述為新的軍事集團。

協議簽署的時間點格外敏感。近期伊朗戰事持續衝擊中東安全局勢，沙特阿拉伯也面臨來自伊朗盟友的安全威脅。路透社報道指出，沙國近期警告，伊朗支持的伊拉克民兵組織與也門胡塞武裝可能從南北兩個方向發動攻擊，目標包括能源設施、港口及機場等重要基礎建設。