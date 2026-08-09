UFO｜美國再公開41份文件　機師2002年目擊三角形飛行物體現身阿富汗上空

美國五角大廈再度公開一批UFO相關機密資料！美國國防部8月7日公布最新一批「不明異常現象」（UAP）檔案，包括文件、影像與影片等共41份資料，內容橫跨1950年至2026年，涉及美國軍方、聯邦調查局（FBI）、中央情報局（CIA）、國務院及白宮行政辦公室等單位。 這也是美國政府今年啟動UFO檔案公開行動以來的第5批資料。行動源自美國總統特朗普今年1月簽署的行政命令，要求聯邦政府各機關整理並公開更多與UFO及不明異常現象有關的資料。 此次公開資料中，一項引人注目的案例發生於2002年阿富汗巴格拉姆空軍基地（Bagram Airfield）。一名美軍機師回憶，當時曾目擊一個巨大、呈三角形的神秘飛行物，體積大到遮住星空，讓這名飛行員留下深刻印象。

2021年阿曼灣出現冷光球 此外，檔案也包含軍方感測器拍攝的多段紅外線影像。其中一段涉及2021年阿曼灣（Gulf of Oman）的事件，美軍軍機曾拍攝到被描述為「冷光球」（cold orbs）的不明物體；相關影像呈現神秘物體在空中移動的畫面，目前仍未有明確結論能確認其身分。 另一批資料則涉及2019年太平洋上空，以及2023年至2025年間中東地區的多宗UAP觀測事件；最新資料甚至包括2026年由FBI人員在美國境內以熱成像設備拍攝的不明飛行物體。 除了近期事件，這批檔案也收錄數十年前的歷史案例。其中一份1963年巴西事件報告格外受到關注，內容描述一個金屬球體墜落後，現場傳出內部疑似存在一具「人體」的說法。不過，這類歷史目擊資料多屬當時人員的陳述或報告，並不代表美國政府已證實相關事件涉及外星生命。

五角大廈近幾個月持續分批公開UAP資料。5月首次公布的資料包含162份文件，涵蓋FBI、國防部、NASA及國務院等機關；後續又陸續公開多批文件、照片、錄音及影片，內容包括軍方機師目擊紀錄，以及軍用感測器捕捉到的不明物體。

🇺🇸🛸 The Pentagon released 41 more UFO files on Friday, Aug. 7 — its fifth batch this year — spanning documents, images, and videos from the Pentagon, FBI, CIA, State Department, and even the Executive Office of the President. The records run from 1950 to 2026 and were posted to… pic.twitter.com/L8JNs7jG6P — 🔥🗞The Informant (@theinformant_x) August 7, 2026