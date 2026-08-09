美國猶他州直升機撲滅山火時墜毀　機上二人離世

美國猶他州直升機撲滅山火時墜毀 機上兩消防員殉職

這架直升機為重型消防機型，也是當時投入Widemouth 2火災救援行動的7架直升機之一。事故發生後，由於墜機地點周邊仍有猛烈火勢，救援人員無法立即安全抵達現場，今日當局證實機上二人殉職。

美國聯邦航空總署（FAA）證實，這架直升機在里奇菲爾德附近墜毀，事發地點距離州府鹽湖城約160英里（約258公里）。當時直升機正參與撲救「Widemouth 2」山火，這場大火自7月27日遭閃電引燃後持續擴大。

美國猶他州山火持續，8月7日傳出消防直升機墜毀意外。一架協助撲滅山火的重型直升機，在猶他州中部里奇菲爾德（Richfield）附近墜毀，機上二人證實殉職。

美國林務局表示，救援與消防人員正在設法接近墜機現場，但現場環境相當危險。據報道，直升機墜落後甚至在當地引發另一個火勢，進一步增加救援難度。

Widemouth 2山火位於猶他州中部，火勢已延燒超過10萬英畝（約4萬公頃），截至最新資訊約19%受到控制，現場投入超過600名消防及相關人員進行灌救。乾燥、高溫、強風以及閃電等因素，使當地山火蔓延速度加快，增加消防員的風險。

這起事故凸顯航空消防人員在極端山火環境下執行任務的高度危險性。由於墜機現場仍受到火勢影響，美國國家運輸安全委員會（NTSB）及FAA將展開調查，詳細墜機原因仍待進一步釐清。

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