特朗普白宮宴會廳項目被叫停　法院：總統只是暫時承租人

美國總統特朗普力推的白宮宴會廳（ballroom）興建計劃再受挫！美國聯邦上訴法院7日裁定，特朗普政府必須暫停白宮宴會廳地面工程，理由是這項涉及白宮歷史建築重大改造的計劃，在未取得國會授權前，行政部門無權逕自推動。 這項造價約4億美元（約31.4億港元）的宴會廳計畫，原定興建約9萬平方呎的新建築，位置就在白宮東翼原址。特朗普政府此前已拆除東翼，並着手推動後續工程，引發歷史保存團體及部分法律人士強烈反對。 應由國會法律授權

華盛頓特區聯邦巡迴上訴法院以2比1裁定支持「國家歷史保存信託」（National Trust for Historic Preservation）提出的禁建要求。多數法官認為，白宮屬於國家重要歷史資產，總統雖然擁有管理行政機關及白宮部分事務的權力，但無法單方面進行如此大規模的結構性改造。 判決指出，總統只是白宮的「暫時承租人」，並不代表擁有任意改變這座歷史建築的權力。法院認為，涉及白宮重大改建的決定，應由國會透過法律授權，而不能僅靠行政權力推動。 特朗普政府則主張，這項工程不只是為了增設宴會空間，也涉及國家安全需求。白宮方面表示，新設施可提供更大的官方活動場所，同時納入防彈、防空及無人機防禦等安全設計，並稱大型國宴及國際活動對更大空間有實際需求。

擬上訴至最高法院 特朗普對法院裁決表達強烈不滿，並表示將把案件一路上訴至美國最高法院。特朗普政府認為，法院介入總統對白宮的管理權限，將影響行政部門處理國家安全及白宮設施改善的能力。 訴訟由國家歷史保存信託提起。該團體質疑特朗普政府在拆除白宮東翼及興建新舞廳前，未依照相關法律程序取得必要授權。下級法院此前也曾要求暫停部分工程，但特朗普政府持續提出上訴，使工程能在不同階段暫時恢復。 值得注意的是，此次上訴法院的裁決並非立即讓整個計劃永久終止。法院命令的效力暫緩14天，讓特朗普政府有時間提出進一步法律救濟，包括向最高法院聲請介入。