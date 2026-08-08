男子身穿死神裝扮　站醫院天台俯瞰病人醫護訪客惹恐慌

綜合報道，事件發生於6月6日，26歲男子Leon Gillespie爬上威爾斯格蘭克魯伊德醫院(Ysbyty Glan Clwyd)屋頂，身穿黑色連帽服裝，手持一件疑似鐮刀的物品，站在入口上方俯視下方的病人、醫護人員及訪客，引起恐慌，醫護人員須安排部分病人轉往其他樓層，以避開視線接觸。目擊者形容他打扮成「死神」，在屋頂上站了將近50分鐘。隨後警員及消防接報到場，將男子帶走。

法庭同時審理男子涉及的兩宗盜竊案

案件在蘭迪德諾地方法院審訊，Leon Gillespie在庭上辯稱，自己並非打扮成「死神」，而是扮演一隻烏鴉，但他未解釋為何爬上醫院屋頂。檢方強調醫院是病人接受治療的地方，此類行為對脆弱群體造成嚴重困擾。Leon Gillespie最終承認在國民保健署(NHS)場所內無合理理由造成滋擾。法院判處他200英鎊罰款，另須支付50英鎊賠償金及100英鎊起訴費用。法庭同時審理Leon Gillespie另外兩宗盜竊案。3月26日，他在蘭迪德諾一間寵物店偷走價值約30至40英鎊的貓糧及貓砂；5月28日，他在同一城鎮的一間超市偷竊食品及飲品，被罰款100英鎊。