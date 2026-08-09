伊朗局勢｜美國國防部要求武器增產 下令軍工業21日內提交具體方案

美伊戰爭持續延燒，美國軍方武器庫存快速下降，美國傳媒披露，五角大廈開始對美國軍工業祭出強硬手段，要求相關公司在21日內提交具體計劃，加速武器生產、擴充產能。

美國《華盛頓郵報》8月8日取得美國國防部內部備忘錄報道，國防部副部長費恩柏格（Stephen Feinberg）日前向主要軍工企業發出信函，要求公司在21日內提交具體計劃，說明如何增加出產核心武器速度、提高生產效率及擴充製造能力。

費恩柏格在信中強調，「需要數年的開發周期是無法接受的。」他更要求軍工企業大幅縮短生產時程，並「立即擴大生產能力」。報兗費恩柏格指出，范伯格不只要求軍工企業提高產量，更要求各家公司提出具體的資本投資與設施擴建方案，以因應國防部未來持續增加的大量軍火訂單。