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出版：2026-Aug-09 17:26
更新：2026-Aug-09 17:26

拜登前列腺癌擴散至骨骼以外地方 亨特：父親感到疼痛虛弱 但仍關心國家

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拜登

圖為拜登去年5月出席特拉華州一項退伍軍人紀念活動。(資料圖片)

美國前總統拜登早前確診前列腺癌，兒子亨特近日透露，癌細胞已擴散至骨骼以外，病情也給父親帶來劇烈痛楚。

亨特上周五(7日)接受英國廣播公司(BBC)專訪，談及父親病情時一度情緒激動，形容親眼目睹這一切「令人非常難過」。亨特說：「癌細胞已擴散、轉移到他的骨骼，並進一步擴散到其他地方。」他說：「這(令父親感到)非常疼痛，在許多方面也導致他極為虛弱。」

現年83歲的拜登去年5月，即卸任總統不到4個月後，透露自己患上「侵襲性」前列腺癌，當時表示癌細胞已擴散至骨骼。

拜登癌症｜亨特：父親情況並不好

亨特在BBC專訪中表示，父親確診前列腺癌對全家人來說都是一大打擊，「親眼看到，真的很難受。對於父親現在的健康情況，我唯一想說的是，希望他能多抱怨一點，因為情況並不好。」

但亨特指出，父親現在仍「持續公開露面」，對自己重視的議題發聲，父親「還是在做他該做的事，他仍然如此堅定地相信這個國家」。拜登發言人去年10月透露，拜登接受放射治療及荷爾蒙療法。

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拜登癌症｜拜登2020年擊敗特朗普當選總統

拜登在2020年11月美國大選中擊敗特朗普，以78歲之齡成為美國史上當選時最高齡的總統。然而，他在2021至2025年任期內，身體健康和心智能力等曾受到外界高度關注。

拜登曾於2009至2017年在奧巴馬總統任期內擔任副總統，今年6月到芝加哥出席奧巴馬總統中心的落成典禮。

拜登的總統回憶錄預計於今年11月17日出版。

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