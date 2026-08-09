烏克蘭義工逾20年致力尋回戰爭遺體 前線觸地雷遇難 國民哀悼｜俄烏戰爭

烏克蘭義工尤可夫(Oleksiy Yukov) 20多年來本著「要讓靈魂回家」的信念，一直致力尋找在戰爭中死亡的平民及軍人遺體，包括許多俄羅斯人，不幸的是他日前在頓涅茨克前線搜索時因誤觸地雷遭炸死，終年40歲。大批烏克蘭民眾周六(8日)在首都基輔及其他城市悼念這位勇者。

美聯社報道，數千民眾周六湧到基輔市中心的聖弗拉基米爾大教堂，參加尤可夫的東正教追思彌撒。尤可夫本月5日在俄烏戰爭的頓涅茨克前線搜尋遺體時，不幸因地雷爆炸身亡。

尤可夫創立名為「橋頭堡」(Platsdarm)的民間組織，專門尋找戰爭死者的遺體，將他們送還家屬，或為他們舉行體面的喪禮。他深信所有戰爭死難者都應獲得妥善安葬，因此被稱為「靈魂收集者」(collector of souls)。