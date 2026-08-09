烏克蘭義工逾20年致力尋回戰爭遺體 前線觸地雷遇難 國民哀悼｜俄烏戰爭

烏克蘭義工尤可夫(Oleksiy Yukov) 20多年來本著「要讓靈魂回家」的信念，一直致力尋找在戰爭中死亡的平民及軍人遺體，包括許多俄羅斯人，不幸的是他日前在頓涅茨克前線搜索時因誤觸地雷遭炸死，終年40歲。大批烏克蘭民眾周六(8日)在首都基輔及其他城市悼念這位勇者。
美聯社報道，數千民眾周六湧到基輔市中心的聖弗拉基米爾大教堂，參加尤可夫的東正教追思彌撒。尤可夫本月5日在俄烏戰爭的頓涅茨克前線搜尋遺體時，不幸因地雷爆炸身亡。
尤可夫創立名為「橋頭堡」(Platsdarm)的民間組織，專門尋找戰爭死者的遺體，將他們送還家屬，或為他們舉行體面的喪禮。他深信所有戰爭死難者都應獲得妥善安葬，因此被稱為「靈魂收集者」(collector of souls)。
俄烏戰爭｜一切從年輕時發現二戰蘇聯士兵遺骸開始
尤可夫生於漫天戰火的烏克蘭頓巴斯地區，擔任過武術教練，在青少年時期，某次曾發現二戰時蘇聯士兵的遺骸，從此投入遺體搜尋工作。「橋頭堡」的義工團隊經常深入田野、森林和廢墟搜索平民和士兵遺體，這些地方往往埋有地雷。
俄烏戰爭｜遺孀：會完成丈夫的遺志
遺孀卡盧希娜在喪禮上承諾，會繼續丈夫的遺體搜索工作，「這份工作既艱難又可怕，但我向你(尤可夫)保證，我們會繼續下去，因為逝者應該得到安葬，而你為這一切所付出的努力，也值得我們延續下去。」
尤可夫的女兒戴安娜對美聯社表示，父親向悲痛家屬展現的「愛與仁慈」，感動了烏克蘭全國人民。
俄烏戰爭｜曾遭地雷炸傷腿 失去一眼
尤可夫2022年曾因地雷爆炸而腿部受傷並失去一隻眼睛，傷勢未痊癒，他便重返前線。他上月在社交平台發文，描述自己的危機四伏的工作環境：「遙控地雷、炮擊和無人機——這一切都跟你作對。但你必須去，盡全力讓每個靈魂都能回家。」
俄烏戰爭｜為每個靈魂而戰
有人認為應將俄軍遺體棄之不顧，尤可夫強調：「當他們說，『讓他們(俄軍遺體)在那裡腐爛就好』，我無法認同。這就是我們為每個靈魂而戰的方式。」