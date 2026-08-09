康奈爾大學學生拖熊進宿舍 剝皮拆骨做煙燻熊肉 新規禁校內處理野味

美國紐約州康奈爾大學兩名學生數月前捕獵到一隻野熊，並在宿舍廚房將熊剝皮、拆骨、起肉，打算做「煙燻黑熊肉」大餐。事件引發輿論猛烈抨擊，校方於新學年開始前宣布新規定：禁止學生在校園內廚房處理野味。 霍士新聞報道，康奈爾大學的新校規明訂：「嚴禁在公共廚房處理野生動物或獵物。」校方向學生報刊證實，這項新規定旨在回應去年發生的事件，當時兩名學生將他們獵捕的黑熊拖回宿舍廚房處理。 為何要帶熊肉回校舍處理？ 其中一名學生Aaron Chin事後在Podcast承認是當事人之一。他解釋，他和同校獵友原本打算把獵到的黑熊帶去朋友家裡處理，但因朋友臨時有急事無法出借地方而作罷。他強調，將熊肉帶進校園前，他和獵友曾確認這舉動不會違反校規。

剝皮黑熊照在社交網瘋傳 Aaron Chin憶述，他們在宿舍一樓廚房切割熊肉時，有同學在旁邊的桌子唸書，也有人在經過時拍照，「大部分人都很好奇，一副『我也想嘗一嘗熊肉』的樣子。」 《紐約時報》報道，就在他們把熊肉放進雪櫃後不久，一張剝去毛皮的熊躺在迷彩防水布上的照片，開始在社交網瘋傳。 涉事學生有否觸犯法例？ 事件很快在社交網及校園引發熱議，很多人猛烈批評。有人向校方投訴並報警，但校方和警方均未發現這些學生涉及違法行為。紐約州政府官員表示，兩名學生都持有狩獵執照，亦依法獵捕這隻熊。

紐約州部分地區的黑熊狩獵季將於下月12日展開，Aaron Chin去年已坦言，他不打算再把其他野生動物帶進校園處理。