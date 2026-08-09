美國處弱勢？重開霍爾木茲海峽條件加碼　伊朗：美國須滿足5要求 包括永久停止軍事行動｜伊朗局勢

美國與伊朗談判陷膠著，而伊朗與阿曼正商討的霍爾木茲海峽協議顯示伊朗可擴大控制該海峽，美國被指作出大讓步。伊朗最新表示，即使達成協議，也未必重開該海峽，指美國須先滿足5個條件，包括永久停止對伊朗及其區內盟友的軍事行動，以及賠償相關軍事行動給伊朗造成的損失。

伊朗新聞電視台上周六(8日)稱，伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾表示，如果美國不改變其行為，霍爾木茲海峽將維持關閉狀態。除了上述兩個條件，美國也須停止威脅或侮辱伊朗、解除對伊朗海上封鎖和全部制裁，以及歸還伊朗被凍結資產。伊朗革命衛隊發言人穆赫比周日(9日)稱，伊朗當前的戰略是保持對該海峽的控制，直至敵方接受伊朗的全部條件並承認失敗。他表示，伊朗已迫使敵人放棄此前設定的所有目標，對方當前正將精力集中於「重新開放霍爾木茲海峽」。