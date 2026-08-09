美國處弱勢？重開霍爾木茲海峽條件加碼　伊朗：美國須滿足5要求 包括永久停止軍事行動｜伊朗局勢

美國與伊朗談判陷膠著，而伊朗與阿曼正商討的霍爾木茲海峽協議顯示伊朗可擴大控制該海峽，美國被指作出大讓步。伊朗最新表示，即使達成協議，也未必重開該海峽，指美國須先滿足5個條件，包括永久停止對伊朗及其區內盟友的軍事行動，以及賠償相關軍事行動給伊朗造成的損失。
伊朗新聞電視台上周六(8日)稱，伊朗最高國家安全委員會秘書佐勒加德爾表示，如果美國不改變其行為，霍爾木茲海峽將維持關閉狀態。除了上述兩個條件，美國也須停止威脅或侮辱伊朗、解除對伊朗海上封鎖和全部制裁，以及歸還伊朗被凍結資產。伊朗革命衛隊發言人穆赫比周日(9日)稱，伊朗當前的戰略是保持對該海峽的控制，直至敵方接受伊朗的全部條件並承認失敗。他表示，伊朗已迫使敵人放棄此前設定的所有目標，對方當前正將精力集中於「重新開放霍爾木茲海峽」。
伊朗局勢｜伊朗外長：與阿曼達協議不代表霍爾木茲海峽重開
伊朗外交部長阿拉格齊周日稱，目前伊朗沒有與美國進行任何談判。他說，斡旋方仍在努力尋找重新開啟談判的途徑。在美國停止違反諒解備忘錄的行為並對相關違約行為作出補救之前，伊朗方面認為雙方不具備重新啟動談判的可能。阿拉格齊又表示，伊朗與阿曼關於確定霍爾木茲海峽新航道的談判仍在繼續，進展良好，目前已進入最後階段。根據談判結果，現有航道將由新航道取代。他指，調整海上航道屬於技術和法律問題，並不意味著重新開放霍爾木茲海峽。即使達成有關協議，霍爾木茲海峽是否開放仍取決於其他條件是否得到滿足，這些條件已經通過「中間人」轉達給美國方面。
伊朗局勢｜沙土巴3國剛簽防衛協議 胡塞襲沙特煉油廠
因應美伊戰事造成的區內不穩局面，沙特阿拉伯日前與土耳其和巴基斯坦簽署了《麥加共同防務協議》。該協議技術上與北約集體防禦條款相同，其中一個成員遭到攻擊等同其他成員亦遭攻擊，將共同防衛。土耳其外長費丹稱，不排除更多國家加入，例如埃及。位於沙特吉讚的沙特阿美公司煉油廠周日凌晨遭到攻擊，被指是伊朗代理人的也門胡塞武裝組織其後承認責任，稱使用了無人機對該煉油廠發動「精準打擊」。聲明指此次打擊是為了回應不久前沙特無人機侵犯也門領空的行為。沙特阿美表示，煉油廠受襲起火後，該公司工業安全消防隊已將火災撲滅，無造成傷亡。由於沙特與土耳其和巴基斯坦剛簽署共同防衛協議，若沙特作出回應，未知後兩者會否參與。