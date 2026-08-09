俄烏戰爭｜情報：俄軍戰損擴大 7月奪烏克蘭領土幅度明顯放緩 料再大規模徵兵

愛沙尼亞國防軍情報中心在最新的簡報中指出，俄羅斯上月僅佔領不到40平方公里的烏克蘭領土，同時俄軍傷亡人數較去年同期增加近30%。報告並指，隨著戰損擴大，俄羅斯正準備再大規模徵兵。

愛沙尼亞傳媒報道，該國國防軍情報中心表示，上周有關結束俄烏戰爭的談判議題再度引發關注之際，俄烏前線戰況仍十分激烈。

俄烏戰爭｜俄羅斯上月損失近4.3萬士兵

情報中心指出，根據上月統計，上月俄軍佔領約36至38平方公里的烏克蘭領土，約為去年7月的十五分之一。去年7月，俄軍佔領約564平方公里烏克蘭領土。