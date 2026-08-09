俄烏戰爭｜情報：俄軍戰損擴大 7月奪烏克蘭領土幅度明顯放緩 料再大規模徵兵

愛沙尼亞國防軍情報中心在最新的簡報中指出，俄羅斯上月僅佔領不到40平方公里的烏克蘭領土，同時俄軍傷亡人數較去年同期增加近30%。報告並指，隨著戰損擴大，俄羅斯正準備再大規模徵兵。
愛沙尼亞傳媒報道，該國國防軍情報中心表示，上周有關結束俄烏戰爭的談判議題再度引發關注之際，俄烏前線戰況仍十分激烈。
俄烏戰爭｜俄羅斯上月損失近4.3萬士兵
情報中心指出，根據上月統計，上月俄軍佔領約36至38平方公里的烏克蘭領土，約為去年7月的十五分之一。去年7月，俄軍佔領約564平方公里烏克蘭領土。
此外，俄軍上月損失4萬2,860名士兵，與去年同期的3萬3,220人相比，增加了29%。
愛沙尼亞軍情報中心表示，在遠程打擊方面，俄軍上月共發射4,951架無人機以及381枚導彈；去年同期則為6,303架無人機以及208枚導彈，顯示俄軍的導彈使用數量增加83%。
愛沙尼亞情報中心總結指出，跟去年7月相比，俄軍推進速度明顯放緩，且為每奪取1平方公里的烏克蘭領土付出極高代價，至今仍未能完全佔領頓巴斯地區。報告並指出，俄軍上月平均每日損失約1,300名軍事人員。
俄烏戰爭｜料俄羅斯9月過後再大規模徵兵
情報中心又指，有徵兵的討論已持續一段時間，俄方已在法律及組織層面做準備。俄羅斯當局已發布涉及擴大徵兵的動員準備及執行、以及動員登記制度的文件，國內企業和機構也開始招募負責動員的人手。有媒體引述美國官員稱，俄羅斯正考慮在9月20日國會選舉後實施大規模徵兵。
對於再度大規模徵兵可能帶來的影響，情報中心表示，這將可能改變前線兵力平衡，使俄方佔優，並在秋季期間加大對烏軍的壓力。隨著天氣變化削弱無人機效能，其他偵察及火力支援的重要性將提升。
此外，徵兵也可能使駐紮在俄羅斯國內的部隊補足人力，進一步影響俄羅斯邊境周邊地區的安全形勢。
另外，烏克蘭總統澤連斯基周日在社交網發文指，俄羅斯與北韓已決定「將3萬至5萬北韓士兵部署到俄羅斯國內，協助俄方作戰。他並呼籲南韓協助強化烏克蘭的防空能力。