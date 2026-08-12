南韓總統李在明面臨執政以來最嚴峻的民意下滑，最新民調顯示，他的施政支持率跌至43.3%，創下2025年6月上任以來新低，不支持率則升至53%，正式突破五成。分析認為，房價高漲、股市劇烈波動，加上政府近期稅制與司法改革引發爭議，正逐步侵蝕李在明上任初期累積的高支持度。
韓聯社10日報導，民調機構Realmeter受《能源經濟新聞》委託，在8月3日至7日針對2,514名18歲以上民眾進行調查。結果顯示，李在明施政好評率較前一周下滑2.6個百分點至43.3%，連續第4周下跌；負面評價則增加2.5個百分點至53%。
提出房產稅改革方案
Realmeter分析指出，近期政府提出的房產稅改革方案，是造成支持率下滑的重要因素之一。政府希望透過提高高價住宅及非自住住宅持有者的稅負，抑制房價上漲、穩定房市，但相關措施也引發部分民眾對「加稅」及資產負擔增加的疑慮。
此外，李在明政府推動刑事訴訟法修正，進一步限制檢察官直接偵查權，也成為政治爭議焦點。Realmeter認為，這項改革以及李在明近期談及南韓軍官學校與過去軍事政變的言論，都對其民意支持造成一定程度的負面影響。
積極鼓勵投資股市
除了房市，股市暴跌也成為李在明政府近期面臨的政治壓力。
英國《金融時報》報道，李在明過去積極鼓勵南韓民眾投資股市，並將推升KOSPI指數視為經濟政策的重要目標。然而，近期全球科技股遭遇劇烈拋售，南韓股市同步重挫，大量散戶投資人出現重大損失，部分投資人甚至面臨追加保證金壓力。
《金融時報》指出，李在明政府原本希望透過資本市場改革提振股市，但高風險槓桿型ETF等金融商品迅速擴張，加上科技股下跌，反而讓部分散戶開始質疑政府政策。尤其不少30多歲民眾原本希望透過投資累積購屋資金，股市重挫後對政府的不滿升高。
李在明政府近期也開始調整政策立場。面對股市劇烈波動及市場反彈，李在明要求重新檢視ISA改革方案及抑制股價過度波動相關措施，試圖降低政策引發的反彈。
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