南韓總統李在明面臨執政以來最嚴峻的民意下滑，最新民調顯示，他的施政支持率跌至43.3%，創下2025年6月上任以來新低，不支持率則升至53%，正式突破五成。分析認為，房價高漲、股市劇烈波動，加上政府近期稅制與司法改革引發爭議，正逐步侵蝕李在明上任初期累積的高支持度。

韓聯社10日報導，民調機構Realmeter受《能源經濟新聞》委託，在8月3日至7日針對2,514名18歲以上民眾進行調查。結果顯示，李在明施政好評率較前一周下滑2.6個百分點至43.3%，連續第4周下跌；負面評價則增加2.5個百分點至53%。