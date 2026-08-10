俄烏戰爭｜烏克蘭無人機夜襲別爾哥羅德　釀6死25傷

俄羅斯國防部表示，俄軍防空部隊當晚攔截並摧毀超過150架烏克蘭無人機，涉及俄羅斯歐洲部分地區、克里米亞、黑海及亞速海等區域。

別爾哥羅德州危機中心指出，無人機攻擊造成至少2棟大樓及其他住宅、部分建築起火。傷者中包括2名兒童，搜救人員持續在瓦礫堆中搜尋被困人士。

俄烏戰事持續，俄羅斯當局表示，烏克蘭無人機在8月9日凌晨對俄羅斯西部邊境城市別爾哥羅德（Belgorod）發動攻擊，造成多棟住宅受損並引發火災。俄方最初通報3人死亡、25人受傷，救援人員搜索受損建築物後，死亡人數後續升至6人。

除別爾哥羅德外，俄羅斯黑海港口城市新羅西斯克（Novorossiysk）也遭到無人機攻擊。俄方表示，無人機殘骸落在當地兩處設施附近，造成3棟住宅建築受損並有1人受傷。

俄羅斯巴什科爾托斯坦共和國首府烏法（Ufa）同樣傳出無人機攻擊，一架無人機擊中一處建築工地及起重機，當地部門已派員處理。

此次攻擊發生之際，俄烏雙方近期持續加大對彼此境內目標的空襲規模。烏克蘭方面則指控俄羅斯攻擊敖德薩（Odesa）港口及其他民用設施，顯示雙方遠程無人機與飛彈攻擊仍在持續。

路透社指出，俄烏雙方近期互相發動空襲，造成雙方平民傷亡。隨著戰事進入第5年，無人機攻擊已成為俄烏戰場及雙方境內襲擊的重要手段，俄羅斯邊境地區與烏克蘭主要城市均頻繁成為攻擊目標。