美國4州聯手控告Meta涉蓄意讓兒童成癮 索償1.4萬億美元接近Meta市值

在兒童及青少年社交媒體成癮的問題上，Meta在美國面臨多宗訴訟。(資料圖片)

Facebook、Instagram母公司Meta在美國接連被法院裁定其社交媒體導致兒童及青少年成癮，判罰近10億美元(約78億港元)傷害賠償。近日該社交媒體公司又面臨另一宗由4個州政府提出、指其涉嫌蓄意讓兒童成癮的訴訟，索償金額高達1.4萬億美元(約11萬億港元)，接近公司整體市值。

傳媒報道，這宗聯邦訴訟本月12日將在加州奧克蘭聯邦法院進行陪審團遴選，是美國眾多針對社交媒體訴訟中，最具影響力的案件之一。

加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州的檢察總長指控，Meta蓄意讓兒童對Instagram和Facebook成癮，違反州內《消費者保護法》以及保護兒童資料的聯邦法律《兒童網絡私隱保護法》(COPPA)。