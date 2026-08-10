美國4州聯手控告Meta涉蓄意讓兒童成癮 索償1.4萬億美元接近Meta市值

Facebook、Instagram母公司Meta在美國接連被法院裁定其社交媒體導致兒童及青少年成癮，判罰近10億美元(約78億港元)傷害賠償。近日該社交媒體公司又面臨另一宗由4個州政府提出、指其涉嫌蓄意讓兒童成癮的訴訟，索償金額高達1.4萬億美元(約11萬億港元)，接近公司整體市值。
傳媒報道，這宗聯邦訴訟本月12日將在加州奧克蘭聯邦法院進行陪審團遴選，是美國眾多針對社交媒體訴訟中，最具影響力的案件之一。
加州、科羅拉多州、肯塔基州和新澤西州的檢察總長指控，Meta蓄意讓兒童對Instagram和Facebook成癮，違反州內《消費者保護法》以及保護兒童資料的聯邦法律《兒童網絡私隱保護法》(COPPA)。
Meta｜檢察官：Meta多項功能刻意設計讓未成年人士上癮
這4州指控，Meta旗下社交媒體多項功能刻意設計讓未成年人士上癮，特別是「無限滾動」、「過度通知」以及「按讚數」。指控聚焦於應用程式的設計方式，而非平台上發布的內容，以規避美國民眾在使用者生成內容上享有廣泛的法律豁免權。
4名檢察總長要求Instagram和Facebook針對未成年人士使用其平台實施一系列限制，並提出高達1.4萬億美元罰款，幾乎相當於Meta整體市值。Meta市值本月7日突破1.5萬億美元(約11.7萬億港元)。
Meta｜訴訟始於Meta前員工爆料
這宗聯邦訴訟預計於8月18日進行開庭陳詞，並料審理需時約6周，預計10月初有裁決。
訴訟始於2021年底，當時Meta前員工Frances Haugen洩露數千頁內部研究報告，即「Facebook檔案」(Facebook Files)，揭露Meta內部曾評估Instagram對部分青少年造成的潛在傷害，對外卻刻意淡化該社交平台對青少年的影響。
事件引發美國數十個州的聯合調查，2年後約30名州檢察長共同提出多宗訴訟，Meta接連敗訴並遭判罰高額賠償，同時也接連提出上訴或表示有意再提上訴。
Meta強調，心理健康問題是整個科技產業共同面臨的議題，且對於各州的部分指控，Meta受到言論自由法律所保護。