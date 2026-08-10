馬勒當拿「上帝之手」足球拍賣　料以1000萬美元成交(有片)

阿根廷已故球王馬勒當拿(Diego Maradona)在1986年世界盃對陣英格蘭的比賽中，以「上帝之手」(The Hand of God)入球所用的足球，將於本月在美國舉行拍賣，預計可以1,000萬美元(7,800萬港元)的高價拍出。
綜合報道，1986年在墨西哥舉行的世界盃八強賽事中，阿根廷的馬勒當拿用拳頭將球打進英格蘭的球門，儘管重播清晰地顯示了犯規，但裁判仍然判罰進球有效，令阿根廷最終以2比1淘汰英格蘭。馬勒當拿在賽後表示，他的入球「一半靠球，一半靠上帝之手」。阿根廷隊隨後一路過關斬將勇奪世界盃。
馬勒當拿當年球衣保持著全球最昂貴足球球衣紀錄
總部位於美國德克薩斯州的海瑞拍賣行(Heritage Auctions)形容這件拍賣品在足球界堪稱絕世珍品，將在8月21日至23日舉行的拍賣會上以八位數美元的高價拍出，起標價為250萬美元(約1,960萬港元)，預計最終成交價將達到約1,000萬美元。馬勒當拿於2020年11月因病離世，他在該場球賽中所穿的球衣，目前仍保持著全球最昂貴足球球衣的紀錄，落標價高達930萬美元(約7,300萬港元)。
The infamous “Hand of God” goal from Diego Maradona remains one of football’s most unforgettable moments. 🤯 @NosebleedFooty pic.twitter.com/FpitEEasux— Nosebleed Sports (@NosebleedHQ) August 9, 2026
Il pallone con cui Diego #Maradona ha segnato i suoi due leggendari goal, tra cui quello della "Mano de Dios", contro l'Inghilterra durante i Mondiali del 1986, è in mostra a Beverly Hills in vista della sua vendita all'asta prevista per la fine di agosto. É stimato oltre 10… pic.twitter.com/eQh5gYXpcp— askanews (@askanews_ita) August 8, 2026