沙灘逾百民眾海中組成人鏈　地毯式搜索2歲失蹤幼兒(有片)

波蘭近日發生一宗有驚無險的救援事件。一名女子在海灘上駭然發現丈夫與2歲兒子在海面消失了，隨即慌忙大聲求救，現場上100人在短時間內迅速響應，在沙灘上手拉手，築起人鏈展開地毯式搜索，幸最終發現是誤會一場，但事件展現出群眾的愛心與凝聚力成網上熱話。

綜合報道，事發於斯泰格納(Stegna)海灘，報道指當日海面風浪極大而已懸掛紅旗，禁止泳客下水，一名女子轉眼就發現丈夫與2歲兒子在海面消失，隨即驚慌大聲呼救，詎料在場逾100名當地居民、遊客、救生員及警員在短時間內迅速響應，在沙灘上手拉手組成一條極其壯觀的人鏈，在波濤洶湧的淺水區展開地毯式搜索，更有救生員使用擴音器和沙灘車(ATV)協助協調。影片在7日開始於多個網上平台瘋傳。