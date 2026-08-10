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出版：2026-Aug-10 05:45
更新：2026-Aug-10 05:45

沙灘逾百民眾海中組成人鏈　地毯式搜索2歲失蹤幼兒(有片)

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沙灘逾百民眾海中組成人鏈，地毯式搜索2歲失蹤幼兒。(X)

沙灘逾百民眾海中組成人鏈，地毯式搜索2歲失蹤幼兒。(X)

波蘭近日發生一宗有驚無險的救援事件。一名女子在海灘上駭然發現丈夫與2歲兒子在海面消失了，隨即慌忙大聲求救，現場上100人在短時間內迅速響應，在沙灘上手拉手，築起人鏈展開地毯式搜索，幸最終發現是誤會一場，但事件展現出群眾的愛心與凝聚力成網上熱話。

綜合報道，事發於斯泰格納(Stegna)海灘，報道指當日海面風浪極大而已懸掛紅旗，禁止泳客下水，一名女子轉眼就發現丈夫與2歲兒子在海面消失，隨即驚慌大聲呼救，詎料在場逾100名當地居民、遊客、救生員及警員在短時間內迅速響應，在沙灘上手拉手組成一條極其壯觀的人鏈，在波濤洶湧的淺水區展開地毯式搜索，更有救生員使用擴音器和沙灘車(ATV)協助協調。影片在7日開始於多個網上平台瘋傳。

有救生員使用擴音器和沙灘車(ATV)協助協調。(X) 有救生員使用擴音器和沙灘車(ATV)協助協調。(X)

父子平安尋獲 屬誤會一場

報道指，經過近1小時的搜救後，眾人最終在附近的沙丘上找到了該對失蹤父子，他們都安然無恙。原來父親看到海面紅旗後決定不下水，帶孩子轉往沙丘處採集貝殼，由於距離較遠且風浪聲大，因此未有察覺海灘上的騷動，慶幸事件純屬誤會一場。不過，人們組成人鏈搜救的影片卻於7日開始在多個社交平台瘋傳，大批網民讚揚當地民眾在危機時刻展現的自發性社會團結精神。

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