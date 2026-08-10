新AI模型Astra恐具網攻能力 OpenAI暫停部分開發操作並加強網絡安全管控

OpenAI表示，由於無法排除即將推出的AI模型「Astra」具備的「關鍵」網絡安全能力，因此已暫停部分內部開發操作，並啟動安全防護機制。(資料圖片)

接連有人工智能(AI)模型失控「越獄」、入侵其他公司系統，敲響了AI模型發展過快以及資訊安全的警號。OpenAI表示，由於無法排除即將推出的AI模型「Astra」具備的「關鍵」網絡安全能力，因此已暫停部分內部開發操作，並啟動安全防護機制。

《華爾街日報》報道，上述聲明是AI開發公司首度公開因資訊安全疑慮而暫緩AI模型部分研發操作的案例之一。此前一連串AI模型失控事件已引起網攻防禦專家以及AI安全研究人員的警覺。

根據OpenAI的安全準則，AI模型若能自行辨識並利用實際環境中的嚴重軟件漏洞，即謂「零日漏洞的利用」(zero-day exploit)，或在毋須人為介入的情況下對高度安全目標發動複雜網絡攻擊，即達到「關鍵」能力門檻。