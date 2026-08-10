意大利西西里島海底發現2100年前古羅馬沉船 藏幾百個雙耳陶罐

一名意大利漁民近日在西西里島海岸附近發現了一艘2100年前的沉船，船上有數百個被稱為雙耳陶罐的古代陶罐，被認為是近年來最重要的水下考古發現。
發現者是一名漁民莫拉，他平時愛好潛水，當天他和朋友一同出海，船上的聲吶顯示水下有一塊類似岩石的東西。他的直覺告訴他應該潛下去看看。浮出水面後，他興奮地朝朋友大喊：「你無法想像底下有甚麼！」
莫拉事後在一段IG影片中表示，「當時水下能見度不太好。我看到一大塊黑色物體，心想：『只不過是另一塊大石頭而已。』等我再靠近一點，我的心跳都停止了，在我腳下是一大片雙耳陶罐。一艘古羅馬船，靜靜地沉睡在地中海的寂靜之中。」
沉船可追溯至公元前一至二世紀
他隨即向西西里地區海洋管理局報告了發現，據巴勒莫警方文化遺產保護部門表示，這艘沉船據信其年代可追溯至公元前一至二世紀，目前位於水下約45.72米。
據報導，這艘船長約70英尺，寬約20英尺。船上主要裝載的是德雷塞爾1A型雙耳陶罐，這種陶罐呈長圓柱形，底部尖銳，主要用於運輸紅酒。此外，他們還發現了兩個鉛制錨桿和另一個據信也是鉛製的結構。
意大利文化部表示，「我們將繼續研究，進行進一步的記錄和研究，以重建沉船的考古背景，並確保其得到保護。」
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