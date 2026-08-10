意大利西西里島海底發現2100年前古羅馬沉船 藏幾百個雙耳陶罐

一名意大利漁民近日在西西里島海岸附近發現了一艘2100年前的沉船，船上有數百個被稱為雙耳陶罐的古代陶罐，被認為是近年來最重要的水下考古發現。

發現者是一名漁民莫拉，他平時愛好潛水，當天他和朋友一同出海，船上的聲吶顯示水下有一塊類似岩石的東西。他的直覺告訴他應該潛下去看看。浮出水面後，他興奮地朝朋友大喊：「你無法想像底下有甚麼！」

莫拉事後在一段IG影片中表示，「當時水下能見度不太好。我看到一大塊黑色物體，心想：『只不過是另一塊大石頭而已。』等我再靠近一點，我的心跳都停止了，在我腳下是一大片雙耳陶罐。一艘古羅馬船，靜靜地沉睡在地中海的寂靜之中。」