日本新幹線緊急停車9分鐘　職員捕捉坐順風車野鴿

日本東北新幹線的一列列車，在今早（10日）需要在那須鹽原站停車。原因是車內有一隻野鴿闖入了車廂，並需要乘務員在車上捕捉鴿子而擾攘近10分鐘。

在今日上午11時20分，一輛從東京前往新青森的新幹線「隼73」號列車，在去到櫪木縣的那須鹽原市時，因為發現有一隻野鴿在車廂內，需要去到那須鹽原站緊急停車。在影片見到，野鴿在車廂的地面以及行李架飛翔和遊走，造成車廂的混亂，乘務員雖然嘗試用網捕捉都無法成功，列車緊急停了9分鐘後再次恢復。

JR東日本表示，未知道野鴿是如何進入車廂，不過在車廂中，職員成功將野鴿從車門趕出後，列車恢復行駛。當時車上約有700名乘客，未有發生事故及有人受傷，列車因為事件而延誤了8分鐘抵達。而今日是日本一間甜品公司定為「鴿之日」的日子，原因是「8」和「10」的讀音拼合在日語就是鴿子。