熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E5%9C%8B%E9%9A%9B
出版：2026-Aug-10 16:24
更新：2026-Aug-10 16:24

日本新幹線緊急停車9分鐘　職員捕捉坐順風車野鴿

分享：
HPU9bjTbQAAgJ8n

一隻野鴿闖入新幹線列車鄧起騷動。(網上圖片)

日本東北新幹線的一列列車，在今早（10日）需要在那須鹽原站停車。原因是車內有一隻野鴿闖入了車廂，並需要乘務員在車上捕捉鴿子而擾攘近10分鐘。

HPU HAMbAAEc1Jb 螢幕擷取畫面 2026 08 10 161622 螢幕擷取畫面 2026 08 10 161724 螢幕擷取畫面 2026 08 10 161506

在今日上午11時20分，一輛從東京前往新青森的新幹線「隼73」號列車，在去到櫪木縣的那須鹽原市時，因為發現有一隻野鴿在車廂內，需要去到那須鹽原站緊急停車。在影片見到，野鴿在車廂的地面以及行李架飛翔和遊走，造成車廂的混亂，乘務員雖然嘗試用網捕捉都無法成功，列車緊急停了9分鐘後再次恢復。

JR東日本表示，未知道野鴿是如何進入車廂，不過在車廂中，職員成功將野鴿從車門趕出後，列車恢復行駛。當時車上約有700名乘客，未有發生事故及有人受傷，列車因為事件而延誤了8分鐘抵達。而今日是日本一間甜品公司定為「鴿之日」的日子，原因是「8」和「10」的讀音拼合在日語就是鴿子。

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務