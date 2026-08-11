泰國官員疑欠債1100萬泰銖拒還 被前議員槍殺

泰國再發生槍擊事件，暖武里府一名前國會議員Chalong Riewraeng，昨日（8月10日）涉嫌闖入該府行政組織（PAO）辦公室，朝主席Thongchai Yenprasert開數槍身亡，他隨後自首被警方拘捕，初步調查顯示，案件疑與一筆1,100萬泰銖（約261萬港元）的債務糾紛有關。

《曼谷郵報》報道，疑兇前國會議員Chalong Riewraeng，涉嫌強行闖入暖武里府行政組織（PAO）主席Thongchai Yenprasert辦公室，在車旁連開數槍，Yenprasert緊急送院最終仍傷重不治。