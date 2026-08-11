泰國官員疑欠債1100萬泰銖拒還 被前議員槍殺

泰國再發生槍擊事件，暖武里府一名前國會議員Chalong Riewraeng，昨日（8月10日）涉嫌闖入該府行政組織（PAO）辦公室，朝主席Thongchai Yenprasert開數槍身亡，他隨後自首被警方拘捕，初步調查顯示，案件疑與一筆1,100萬泰銖（約261萬港元）的債務糾紛有關。
《曼谷郵報》報道，疑兇前國會議員Chalong Riewraeng，涉嫌強行闖入暖武里府行政組織（PAO）主席Thongchai Yenprasert辦公室，在車旁連開數槍，Yenprasert緊急送院最終仍傷重不治。
致電新聞主播認殺人
報道表示，案發後里Riewraeng並未立即逃離，而是打電話給當地媒體《Naew Na》新聞台一名主播，並在電話中稱開了「大約5槍」。主播則在電話中要求他放下武器、保持冷靜，並留在PAO辦公室等待警方，並通知同事聯絡警方。
Riewraeng在通話中表示，他之所以決定開槍，是因為對方拒絕償還欠他的1100萬泰銖。目前警方尚未公布這筆巨額款項的詳情，尚未證實真偽。Riewraeng是暖武里府知名政治人物，曾代表泰國公民黨（Thai Citizen Party）擔任國會議員，之後轉往為泰黨（Pheu Thai Party）。2023年他改以泰自豪黨（Bhumjaithai）名義參選，最終落敗。
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Former member of Thailand's House of Representatives, Chalong Reawraeng, has shot the PAO President, Pol. Col. Thongchai Yenprasert outside his Government office.— Tony (@TonyL_01) August 10, 2026
Chalong: "I didn’t intend to do anything, because he’s a good friend of mine, but he didn’t want to talk to me."…