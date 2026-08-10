熊本地震｜地震後新增約40處損毀 熊本城料周四重開

日本九州熱門景點熊本城在早前的7.1級地震中多處地方損毀，關閉至今。熊本市周一(10日)宣布，完成安全檢查後，熊本城預計周四(13日)將重新開放。與此同時，氣象廳警告，熊本地區地震活動仍處於「活躍狀態」，未來約1個月內再次發生強烈地震的可能性仍高，呼籲民眾持續提高警覺。 日本富士新聞網(FNN)、朝日電視台等報道，熊本城在10年前的熊本地震中遭到嚴重破壞，至今修復工程仍在進行，至上月28日又受到7.1級地震重創，確認新增約40處倒塌或損毀。

熊本地震｜熊本市立動植物園連續3日免費開放 熊本市長大西一史表示，熊本城是熊本縣「災後重建的象徵」，能夠盡早重開，也有助加快整體復興步伐。 大西一史指出，熊本城園區內的參觀路線幾乎沒有問題，「如果能在本月12日前完成最終安全確認，將從13日起重新開放。」 此外，為了讓受到地震影響的居民放鬆心情，並提供孩子們活動場所，熊本市決定，熊本市立動植物園將於本月12日至14日(周三至周五)連續3天免費入園。

熊本地震｜氣象廳：熊本地區持續處於地震活躍狀態 熊本縣逐步恢復日常生活的同時，後續地震風險不能掉以輕心。氣象廳指出，上月28日熊本地震發生後，當地已累計發生590次震度1以上的地震。雖然地震頻率時多時少，但「整體而言正緩慢減少」，惟地震活動仍被評估為「持續處於活躍狀態」。 未來地震活動的發展如何？氣象廳表示，在7.1級地震中搖晃較為強烈的地區，大約1個月內發生最大震度5弱左右或以上地震的可能性仍然偏高，機率約為平常時期的30倍。

此外，最大震度5強以上地震的發生機率，雖然低於震度5弱地震，但發生的可能性仍約為平常時期的50倍。 氣象廳特別提醒，曾出現強烈搖晃的地區，房屋倒塌及山泥傾瀉等風險升高，因此呼籲如非必要，切勿進入具危險性的地區或場所。