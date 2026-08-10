日本琵琶湖萬發煙花大會疑騙局　活動突中止地方政府爆從未申請

日本滋賀縣發生懷疑煙花大會的騙案。一個報稱將在日本最大淡水湖的琵琶湖舉行的盛大，包括3個市，共發放1萬發煙花的活動突然在星期日（9日）宣布取消，大會仍未公布退票詳情，但是大會辦公室已關閉，而涉事的3個市都表示大會沒有申請許可，整件事變得撲朔迷離。

有關的煙花匯演「琵琶湖三市同時煙花大會」，原定在下星期六（22日）的夜晚在琵琶湖沿岸的彥根市、長濱市及高島市舉行，聲稱將發放共1萬校的煙花。然而活動在星期日透過網站宣布中止。不過據《讀賣新聞》報道，活動在去年12月宣布舉辦，根據社交平台訊息，表示「所有座位均需提前預訂和售票」，門票價格從7,000日圓到1.9萬日圓不等，現場還設售賣食品攤位。但活動的活動組織委員會成員機構和聯絡電話均未在網站上列出，網站上僅顯示「活動取消通知」。而彥根、長濱及高島3個市都否認有關活動有申請。