印度數千人抗議公務員考試舞弊 遭水砲驅散

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）爆發示威潮，數千名學生與失業青年在8月10日走上街頭，抗議邦政府公務員招募考試涉嫌舞弊及試題外洩，並要求改革考試制度。 遊行人士要求改革考試制度 據路透社報道，抗議人士朝邦議會前進，翻越警方設置的路障，高舉印度國旗及抗議標語。警方則出動水砲驅散人群，現場氣氛緊張。 抗議活動自7月25日開始，並在首府蘭契（Ranchi）數千人聚集後迅速升溫。抗議者要求全面檢討邦政府考試制度、取消部分爭議考試，並要求由印度聯邦調查局（CBI）介入調查涉嫌舞弊案件。

賈坎德邦政府表示，已與抗議者展開協商，並稱多數訴求已獲接受，政府也願意繼續對話。不過，青年對教育體系貪腐、就業機會不足及失業問題的不滿仍持續升溫。

公務員考試試題外洩 教育部長請辭 這波抗議也延續印度近期的青年示威潮。此前首都新德里爆發大規模抗議，民眾要求教育部長Dharmendra Pradhan為全國醫學入學考試試題外洩負責，最終促成其上月請辭。 外媒分析，從全國醫學入學考試到地方公務員招募考試，接連爆發的爭議已反映印度年輕世代對考試公平、就業前景及政府治理能力的不滿，並逐漸成為印度政府面臨的重大政治壓力。 文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

Shocking Scenes From Jharkhand Student Protest today.



Lathicharge taking place against Student.



Remember No stone pelting or attack on Police took place by Protestors,



But still merciless Lathicharge on inncoent students.



Why is Congress/CJP/AAP silent on this? pic.twitter.com/A3cwlb1lf3 — Dear Men (@Dear_Men_Life) August 10, 2026

तानाशाह @HemantSorenJMM सरकार ने छात्रों के खिलाफ दमन की सारी हदें पार कर दी हैं!



पहले भारी बारिश में धरना स्थल पर टेंट तक नहीं लगाने दिया और अब अपने हक-अधिकार की आवाज बुलंद कर रहे निहत्थे छात्रों पर वाटर कैनन चलाकर बर्बरता की जा रही है।



लेकिन याद रखे हेमंत सरकार पानी की बौछार… pic.twitter.com/sADTVvk1N4 — BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) August 10, 2026