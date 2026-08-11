印度數千人抗議公務員考試舞弊　遭水砲驅散

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）爆發示威潮，數千名學生與失業青年在8月10日走上街頭，抗議邦政府公務員招募考試涉嫌舞弊及試題外洩，並要求改革考試制度。
遊行人士要求改革考試制度
據路透社報道，抗議人士朝邦議會前進，翻越警方設置的路障，高舉印度國旗及抗議標語。警方則出動水砲驅散人群，現場氣氛緊張。
抗議活動自7月25日開始，並在首府蘭契（Ranchi）數千人聚集後迅速升溫。抗議者要求全面檢討邦政府考試制度、取消部分爭議考試，並要求由印度聯邦調查局（CBI）介入調查涉嫌舞弊案件。
賈坎德邦政府表示，已與抗議者展開協商，並稱多數訴求已獲接受，政府也願意繼續對話。不過，青年對教育體系貪腐、就業機會不足及失業問題的不滿仍持續升溫。
公務員考試試題外洩 教育部長請辭
這波抗議也延續印度近期的青年示威潮。此前首都新德里爆發大規模抗議，民眾要求教育部長Dharmendra Pradhan為全國醫學入學考試試題外洩負責，最終促成其上月請辭。
外媒分析，從全國醫學入學考試到地方公務員招募考試，接連爆發的爭議已反映印度年輕世代對考試公平、就業前景及政府治理能力的不滿，並逐漸成為印度政府面臨的重大政治壓力。
文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章
Shocking Scenes From Jharkhand Student Protest today.— Dear Men (@Dear_Men_Life) August 10, 2026
Lathicharge taking place against Student.
Remember No stone pelting or attack on Police took place by Protestors,
But still merciless Lathicharge on inncoent students.
Why is Congress/CJP/AAP silent on this? pic.twitter.com/A3cwlb1lf3
तानाशाह @HemantSorenJMM सरकार ने छात्रों के खिलाफ दमन की सारी हदें पार कर दी हैं!— BJP JHARKHAND (@BJP4Jharkhand) August 10, 2026
पहले भारी बारिश में धरना स्थल पर टेंट तक नहीं लगाने दिया और अब अपने हक-अधिकार की आवाज बुलंद कर रहे निहत्थे छात्रों पर वाटर कैनन चलाकर बर्बरता की जा रही है।
लेकिन याद रखे हेमंत सरकार पानी की बौछार… pic.twitter.com/sADTVvk1N4