熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
%E5%9C%8B%E9%9A%9B
出版：2026-Aug-11 11:53
更新：2026-Aug-11 11:53

印度數千人抗議公務員考試舞弊　遭水砲驅散

分享：
印度數千人抗議公務員考試舞弊　遭水砲驅散

印度數千人抗議公務員考試舞弊　遭水砲驅散

印度東部賈坎德邦（Jharkhand）爆發示威潮，數千名學生與失業青年在8月10日走上街頭，抗議邦政府公務員招募考試涉嫌舞弊及試題外洩，並要求改革考試制度。

遊行人士要求改革考試制度

據路透社報道，抗議人士朝邦議會前進，翻越警方設置的路障，高舉印度國旗及抗議標語。警方則出動水砲驅散人群，現場氣氛緊張。

抗議活動自7月25日開始，並在首府蘭契（Ranchi）數千人聚集後迅速升溫。抗議者要求全面檢討邦政府考試制度、取消部分爭議考試，並要求由印度聯邦調查局（CBI）介入調查涉嫌舞弊案件。

賈坎德邦政府表示，已與抗議者展開協商，並稱多數訴求已獲接受，政府也願意繼續對話。不過，青年對教育體系貪腐、就業機會不足及失業問題的不滿仍持續升溫。

警方出動水砲驅散人群，現場氣氛緊張 印度東部賈坎德邦數千名學生與失業青年走上街頭，抗議邦政府公務員招募考試涉嫌舞弊及試題外洩，並要求改革考試制度 印度東部賈坎德邦數千名學生與失業青年翻越警方設置的路障，高舉印度國旗及抗議標語 印度東部賈坎德邦數千名學生與失業青年翻越警方設置的路障，高舉印度國旗及抗議標語 抗議活動自7月25日開始，並在首府蘭契（Ranchi）數千人聚集後迅速升溫

公務員考試試題外洩 教育部長請辭

這波抗議也延續印度近期的青年示威潮。此前首都新德里爆發大規模抗議，民眾要求教育部長Dharmendra Pradhan為全國醫學入學考試試題外洩負責，最終促成其上月請辭。

外媒分析，從全國醫學入學考試到地方公務員招募考試，接連爆發的爭議已反映印度年輕世代對考試公平、就業前景及政府治理能力的不滿，並逐漸成為印度政府面臨的重大政治壓力。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

ADVERTISEMENT

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務