熊本地震｜照片遭人用AI惡搞 災民無辜受恐嚇感憤怒：對災區是極大侮辱

日本熊本縣7.1級地震後，一名家園盡毀的男子接受採訪時拍攝的照片，疑遭有心人用人工智能(AI)偽造，把男子改圖成在瓦礫堆前展示V字手勢，照片隨即在社交網瘋傳並引發熱議，有人留言暗示，威脅要傷害當事人。 日本放送協會(NHK)報道，這名住在冰川町的70多歲男子，樓高2層的住宅在地震中全部倒塌，弟弟在屋內受困，男子與其他居民耗時約4小時才將弟弟救出。他其後《每日新聞》採訪，講述這段經歷。 《每日新聞》網站公開了這名男子站在倒塌住家前的照片，但照片隨後遭人惡意改圖，變成他面帶笑容、雙手做出V字手勢，並上傳社交網。NHK調查發現，照片有疑似用AI生成、編輯過的痕跡。

照片瘋傳後，有外縣市車牌的車輛停在男子家門前，拍攝他已全毀的住所。男子說，本想入住避難所，但看到可疑車輛後感到不安，便決定繼續留在車內避難，「地震讓生活在一瞬間發生巨變，在有人不幸罹難的情況下，這張圖片對災區而言極具侮辱性，讓我非常憤怒」。 男子怒言：「我很想問做出這張圖片的人，『如果你親自來到災區看看情況，你還做得出這種事嗎？』」他已向警方求助，指出：「這張圖片很逼真，我對AI的進步感到驚訝。但這完全是捏造出來的，請大家絕對不要相信。希望不要再發生同類的受害事件，並能建立防止類似事件再發生的機制。」

這張AI生成假圖，在《每日新聞》報道發布的2天後，就被上傳至Threads，並附上中傷男子的文字。貼文被刪除後，又被轉載至X，並附上「別開玩笑了，拘捕他」等煽動性留言。其中部分貼文累計瀏覽逾200萬次。

目前這些附有AI生成假圖的貼文仍然留存，有網民信以為真，紛紛留言「這不能原諒」、「應該懲處他」等，有人暗示欲傷害照片中男子。 《每日新聞》社長室公共關係小組對NHK表示：「經確認後，這極有可能是改造自每日新聞報道中的照片。此類行為不僅侵害著作權，更是傷害受災者尊嚴的行為。我們對此極度遺憾，正研究如何處理。」 NHK指出，災害發生後，由於許多人心裡不安，社交媒體上容易散播與事實不符的假消息。這次熊本縣7.1級地震後，社交網便出現「這是人工地震」、「預測中了」、「下次地震會發生在這裡」等沒有事實根據的資訊。此外，有人利用過去災害的照片或影片，謊稱是這次地震的災情，還有許多利用生成式AI製作、真假難辨的虛假圖片和影片在網上流傳。

其中，有人將外國人在停車場休息的影片，配上「偷竊便利店食物」等誣告他人的文字，來製造假消息。