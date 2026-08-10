英女王搭飛機習慣曝光 必帶一種飲品 對抗時差有「秘密武器」

已故英女王伊利沙伯二世在位期間曾到訪全球117個國家，最後一次國際飛行是在2015年前往馬耳他。作為全球最出名的旅客之一，她在飛行途中亦有不少個人習慣與特殊要求，從飲品、睡眠安排到對付時差的方法，都有詳細紀錄流傳下來。

英媒近日根據一批由前英國航空空姐埃文斯(Elizabeth Evans)保存資料顯示，女王在出訪期間有一套固定的飛行習慣。埃文斯於1970年至1998年間在英航工作長達28年，曾參與女王與菲臘親王於1989年訪問新加坡及馬來西亞的行程。

資料中的一份備忘錄提到「女王陛下通常喜歡在賓客到來前享用一杯馬丁尼」，顯示登機前小酌一杯馬丁尼，是英女王慣常的飛行儀式之一。