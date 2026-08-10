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出版：2026-Aug-10 20:28
更新：2026-Aug-10 20:28

英女王搭飛機習慣曝光 必帶一種飲品 對抗時差有「秘密武器」

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英女王於1989年到訪馬來西亞。(資料圖片)

英女王於1989年到訪馬來西亞。(資料圖片)

已故英女王伊利沙伯二世在位期間曾到訪全球117個國家，最後一次國際飛行是在2015年前往馬耳他。作為全球最出名的旅客之一，她在飛行途中亦有不少個人習慣與特殊要求，從飲品、睡眠安排到對付時差的方法，都有詳細紀錄流傳下來。

英媒近日根據一批由前英國航空空姐埃文斯(Elizabeth Evans)保存資料顯示，女王在出訪期間有一套固定的飛行習慣。埃文斯於1970年至1998年間在英航工作長達28年，曾參與女王與菲臘親王於1989年訪問新加坡及馬來西亞的行程。

資料中的一份備忘錄提到「女王陛下通常喜歡在賓客到來前享用一杯馬丁尼」，顯示登機前小酌一杯馬丁尼，是英女王慣常的飛行儀式之一。

英女王偏愛Velamints無糖薄荷糖

除了餐飲喜好，英女王對機艙內的休息安排亦十分重視。資料顯示，空服員須在起飛前以及女王的更衣室內，放置一碗無糖薄荷糖，而她偏愛的品牌為Velamints。這款產品於1977年在美國推出，被認為是當地首款無糖薄荷糖，以甜菊糖等天然甜味劑製成。

據報Malvern spring water是英女王出行必備之物。(互聯網) 據報Malvern spring water是英女王出行必備之物。(互聯網) 據報英女王偏愛Velamints無糖薄荷糖。(互聯網) 英據報英女王會吃「大麥糖硬糖」對抗時差。(互聯網) 英據報英女王會吃「大麥糖硬糖」對抗時差。(互聯網) 螢幕擷取畫面 2023 11 16 180053 螢幕擷取畫面 2023 11 16 180021 螢幕擷取畫面 2023 11 16 180034 螢幕擷取畫面 2023 11 16 180008 螢幕擷取畫面 2023 11 16 180001 螢幕擷取畫面 2023 11 16 173854 據報英女王偏愛Velamints無糖薄荷糖。(互聯網) 英據報英女王會吃「大麥糖硬糖」對抗時差。(互聯網) 據報Malvern spring water是英女王出行必備之物。(互聯網) 英女王於1989年到訪馬來西亞。(資料圖片)

睡眠方面，英女王堅持攜帶自己的枕頭登機，以確保旅途中能夠舒適入睡。負責服務的空服員須與女王的貼身服裝管理人員協調，確保床鋪按照要求整理妥當。一份備忘錄明確寫道：「女王有自己的枕頭（The Queen has her own pillows）。」

據報道，當英女王搭乘和諧客機(Concorde)期間，工作人員曾被特別告知，如果飛機降落時她仍在睡覺，切勿將她喚醒，而應讓她繼續留在床上休息。此外，在她睡眠期間，機組人員若未獲准許不得穿過皇室客艙，前方服務區亦禁止發出噪音，以確保環境安靜。

Malvern spring water出行必備

在補充水分方面，英女王亦有明確偏好。前王室發言人阿比特(Dickie Arbiter)表示，無論到訪何處，英女王都要求備有「馬爾文天然泉水」(Malvern spring water)。

阿比特說：「女王無論身處何地，唯一要求隨行準備的東西就是馬爾文水」，「她喜歡馬爾文水，它十分清新，而隨行人員通常都會替她帶上大量這種水。」

英女王嗒「大麥糖硬糖」對抗時差

至於長途飛行後最令人困擾的時差問題，英女王據稱有自己的應對方法。英國Channel 5紀錄片《Secrets Of The Royal Flight》指，「大麥糖硬糖」（barley sugar sweets）是女王對抗時差的「秘密武器」，是她旅途中的常備零食。

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