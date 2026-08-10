英女王搭飛機習慣曝光 必帶一種飲品 對抗時差有「秘密武器」

已故英女王伊利沙伯二世在位期間曾到訪全球117個國家，最後一次國際飛行是在2015年前往馬耳他。作為全球最出名的旅客之一，她在飛行途中亦有不少個人習慣與特殊要求，從飲品、睡眠安排到對付時差的方法，都有詳細紀錄流傳下來。
英媒近日根據一批由前英國航空空姐埃文斯(Elizabeth Evans)保存資料顯示，女王在出訪期間有一套固定的飛行習慣。埃文斯於1970年至1998年間在英航工作長達28年，曾參與女王與菲臘親王於1989年訪問新加坡及馬來西亞的行程。
資料中的一份備忘錄提到「女王陛下通常喜歡在賓客到來前享用一杯馬丁尼」，顯示登機前小酌一杯馬丁尼，是英女王慣常的飛行儀式之一。
英女王偏愛Velamints無糖薄荷糖
除了餐飲喜好，英女王對機艙內的休息安排亦十分重視。資料顯示，空服員須在起飛前以及女王的更衣室內，放置一碗無糖薄荷糖，而她偏愛的品牌為Velamints。這款產品於1977年在美國推出，被認為是當地首款無糖薄荷糖，以甜菊糖等天然甜味劑製成。
睡眠方面，英女王堅持攜帶自己的枕頭登機，以確保旅途中能夠舒適入睡。負責服務的空服員須與女王的貼身服裝管理人員協調，確保床鋪按照要求整理妥當。一份備忘錄明確寫道：「女王有自己的枕頭（The Queen has her own pillows）。」
據報道，當英女王搭乘和諧客機(Concorde)期間，工作人員曾被特別告知，如果飛機降落時她仍在睡覺，切勿將她喚醒，而應讓她繼續留在床上休息。此外，在她睡眠期間，機組人員若未獲准許不得穿過皇室客艙，前方服務區亦禁止發出噪音，以確保環境安靜。
Malvern spring water出行必備
在補充水分方面，英女王亦有明確偏好。前王室發言人阿比特(Dickie Arbiter)表示，無論到訪何處，英女王都要求備有「馬爾文天然泉水」(Malvern spring water)。
阿比特說：「女王無論身處何地，唯一要求隨行準備的東西就是馬爾文水」，「她喜歡馬爾文水，它十分清新，而隨行人員通常都會替她帶上大量這種水。」
英女王嗒「大麥糖硬糖」對抗時差
至於長途飛行後最令人困擾的時差問題，英女王據稱有自己的應對方法。英國Channel 5紀錄片《Secrets Of The Royal Flight》指，「大麥糖硬糖」（barley sugar sweets）是女王對抗時差的「秘密武器」，是她旅途中的常備零食。