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出版：2026-Aug-10 20:27
更新：2026-Aug-10 20:27

澳女護照染微小紅點污跡遭拒登機 地勤：抵峇里或不准入境

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澳女護照染微小紅點污跡遭拒登機 地勤：抵峇里或不准入境

澳洲一名女子因護照染微小紅點污跡，航空公司拒絕讓她登機。(互聯網)

一名澳洲女子從昆士蘭省黃金海岸飛往印尼峇里，卻因護照上染了微小的紅點污跡，遭捷星航空(Jetstar)登機櫃位的地勤人員拒絕她上機，因抵境後或不可入境。她臨急臨忙花了700澳元(約3,880港元)申請新護照，才順利成行。報道指，若旅客在峇里遭拒入境，無論航空公司或旅客均會被罰款。該女子認為，捷星不願冒罰款風險。

護照｜航空公司須承擔巨額罰款

26歲事主Emmison Caddy表示，前往峇里為好友慶祝30歲生日。她雖然向捷星地勤人員稱，願意冒罰款和拒入境風險而登機嘗試一下，但對方堅拒。據悉，印尼入境規定嚴厲，若旅客在峇里遭拒絕入境，航空公司須因運送護照受損乘客而面臨高額罰款。有指，護照若被水浸過損毀、輕微污跡、頁面撕裂或破損，均可被視為損壞。Caddy須趕往布里斯本的照護部門辦理特急護照，一班朋友照原定計劃上機，她則改搭翌日晚上另一航班。

澳女護照染微小紅點污跡遭拒登機 地勤：抵峇里或不准入境

女事主在網上分享被拒絕登機遭遇。(互聯網)

護照｜網民：母親護照有小裂口入境蘇梅遭扣留

Caddy表示，幸好翌日在提交申請後不足兩小時，已可取得新護照。她又說，不知為何護照染有紅點，可能是鉛子筆墨水。她在社交網講述此事後，原來不少人遇上類似情況。其中一人說，母親從珀斯出發經新加坡往泰國蘇梅島，因護照有細小的裂口和小孔，抵達蘇梅島時遭拒入境，被扣留一晚後返回新加坡。

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