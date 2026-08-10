澳女護照染微小紅點污跡遭拒登機 地勤：抵峇里或不准入境

一名澳洲女子從昆士蘭省黃金海岸飛往印尼峇里，卻因護照上染了微小的紅點污跡，遭捷星航空(Jetstar)登機櫃位的地勤人員拒絕她上機，因抵境後或不可入境。她臨急臨忙花了700澳元(約3,880港元)申請新護照，才順利成行。報道指，若旅客在峇里遭拒入境，無論航空公司或旅客均會被罰款。該女子認為，捷星不願冒罰款風險。

護照｜航空公司須承擔巨額罰款

26歲事主Emmison Caddy表示，前往峇里為好友慶祝30歲生日。她雖然向捷星地勤人員稱，願意冒罰款和拒入境風險而登機嘗試一下，但對方堅拒。據悉，印尼入境規定嚴厲，若旅客在峇里遭拒絕入境，航空公司須因運送護照受損乘客而面臨高額罰款。有指，護照若被水浸過損毀、輕微污跡、頁面撕裂或破損，均可被視為損壞。Caddy須趕往布里斯本的照護部門辦理特急護照，一班朋友照原定計劃上機，她則改搭翌日晚上另一航班。