NHK民調：高市早苗內閣支持率降至53%創上任新低

調查顯示，高市早苗內閣支持率為53%，較7月下跌5個百分點；不支持率為33%，增加6個百分點。這也是高市內閣成立以來最低水平。

NHK於8月7日起連續3天，透過隨機打出市內電話及手機方式，針對日本18歲以上民眾進行調查。調查對象共2,925人，1,205人回答，回答率41%。

日本放送協會(NHK)最新民調顯示，日本首相高市早苗內閣支持率降至53%，較7月下跌5個百分點，創2025年秋季上台以來最低紀錄；不支持率則上升6個百分點至33%。其中，無黨派及50、60多歲民眾支持率下跌，尤其明顯。

支持高市內閣的理由，33%受訪者認為「具有執行力」，31%表示「感覺比其他內閣好」，另有17%表示「對政策抱有期待」。

不支持的受訪者中，43%表示「對政策不抱期待」，比例最高。23%認為「無法信任為人」，另有11%表示「不是自己支持政黨所組成的內閣」。

從政黨傾向來看，執政黨支持者對高市內閣的支持率仍達85%，與7月持平；在野黨支持者則下降6個百分點至29%，無黨派更下跌8個百分點至36%，顯示無黨派選民的支持流失較為明顯。

男女支持率雙雙下跌。男性支持率下降6個百分點至56%，女性則下降2個百分點至48%，是高市早苗內閣成立以來，女性支持率首度跌破50%。