海洋溫度破紀錄 今年7月全球歷來第二熱

北半球今個夏天經歷異常高溫天氣，歐盟氣候監測機構哥白尼氣候變化服務局(Copernicus Atmosphere Monitoring Service)昨發表報告指，今年7月與2024年7月並列成為有紀錄以來第二熱的7月，僅次於2023年。7月全球平均地表氣溫為攝氏16.9度，比工業化前(1850年至1900年)平均水平高1.47度。7月全球海洋表面溫度則達20.96度，創下自有紀錄以來的同期最高，超越2023年7月創下的20.89度舊紀錄。報告指，熱帶太平洋地區大範圍海域水溫異常偏高，促成極端高溫天氣的厄爾尼諾現象已在該區發展，預計未來數月還將進一步增強。

西歐6月和7月較同期高2.79度 西歐今年6月至7月平均氣溫創下有紀錄以來同期最高。哥白尼氣候變化服務局數據顯示，西歐這兩個月平均氣溫達到21.62度，比1991年至2020年同期平均水平高2.79度，並超越2022年創下的紀錄。報告又指，乾旱在7月持續影響歐洲西部和中部，並進一步加劇。法國、西班牙、德國和英國部分地區降雨量或土壤濕度異常偏低。歐洲多地河流水量顯著低於平均水平，塞納河、萊茵河和多瑙河尤為突出，對多國供水、農業灌溉、內河航運、生態系統和能源生產造成壓力。

歐洲炎熱與乾旱互相影響 加劇極端高溫 歐洲中期天氣預報中心氣候策略負責人Samantha Burgess表示，持續的高壓帶將熱力困在西歐上空，而極端高溫加劇了大範圍的乾旱。隨著土地變得乾旱，它們失去了為自然降溫的能力，使熱力更容易積聚。她續指，這清楚反映了氣候變化如何令極端高溫加劇，高溫和乾旱日益互相增強。單以法國為例，今年5月發出熱浪警告是歷年來最早，全國逾半地區的氣溫創該月新高；6月氣溫更進一步上升，全國死亡人數較往常同期多出最少5,700人創新高，相信與極端炎熱有關。

法國6月23日達44.3度 該國最熱一天 法國氣象局指，6月23日為該國最熱的一天，西南部達44.3度。7月經歷兩次熱浪，令法國西南部爆發歷史性大規模山火，迫使22萬人撤離家園，這是二戰後歐洲最大規模疏散行動之一。英國則經歷異常炎熱和乾旱夏天，半個英格蘭和整個威爾斯出現乾旱。預計英國本周會迎來第五個熱浪，部分地區或達36度。該國今年以來已破紀錄地有35天錄得30度或以上。