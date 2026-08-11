蘋果據報測試長鑫記憶體晶片 用於內地iPhone及MacBook

據報蘋果正尋求華府方面批准，以確認採購長鑫存儲的記憶體不會觸犯出口及技術限制。

人工智能(AI)帶動記憶體晶片需求，令全球供應持續吃緊。據報蘋果公司正在測試中國記憶體晶片製造商長鑫存儲的產品，考慮將其用於在內地銷售的iPhone、MacBook等，以緩解記憶體短缺及成本上升壓力。

據《華爾街日報》引述消息報道，蘋果已與長鑫存儲就晶片供應初步磋商，目標是在內地市場的部分產品中採用長鑫存儲的記憶體。不過在正式達成供應協議前，蘋果正尋求華府方面批准，以確認相關採購不會觸犯出口及技術限制。

長鑫存儲早前被美國國防部列入與中國軍方存在關聯的企業名單，有律師認為在目前法規下，蘋果或會獲准使用長鑫存儲現成組件。報道指，在AI熱潮導致記憶體晶片供應短缺下，若蘋果可確保來自中國晶片製造商的穩定供應，將有助公司降低成本壓力。