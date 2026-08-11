俄烏戰爭｜北韓女工赴俄任後勤 被嚴格監督時薪極低

北韓領導人金正恩除了派遣5萬大軍支援戰場，還將一批北韓女性送往俄羅斯，她們被人力中介機構派往俄羅斯各地的生產現場，工作範圍包括組裝生產、食品製造及成衣產業等，據悉，她們被北韓政府抽佣前的時薪為4.36英鎊。

40人一組 身分文件被沒收

報道中提到，這批新赴俄羅斯的北韓女工被當局嚴格規定，要求她們必須以每40人一組的方式受僱，這些女性被嚴格隔離，並受到來自平壤的男性管理人員嚴密監督。不僅如此，她們的身分文件遭到沒收，也沒有權利在俄羅斯境內自由活動。南韓情報部門認為，北韓先前派兵支援俄羅斯後，從中獲得的收入接近100億英鎊。

自戰爭爆發以來，金正恩及其親信已派遣數以萬計的北韓勞工前往海外，填補因俄羅斯男性大規模投入烏克蘭戰場而出現的人力缺口。