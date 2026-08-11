俄烏戰爭｜北韓女工赴俄任後勤 被嚴格監督時薪極低

俄烏戰爭持續，英國《太陽報》報道指北韓向俄羅斯伸出援手，除了派遣5萬大軍前往戰場支援，大批北韓女性都被派去俄羅斯當後勤工，時薪只有4.36英鎊，相當於46.2港元，然而部分人工還會被北韓政府抽佣，消息曝光引發討論。
當組裝及成衣等工作 部份人工被北韓政府抽佣
北韓領導人金正恩除了派遣5萬大軍支援戰場，還將一批北韓女性送往俄羅斯，她們被人力中介機構派往俄羅斯各地的生產現場，工作範圍包括組裝生產、食品製造及成衣產業等，據悉，她們被北韓政府抽佣前的時薪為4.36英鎊。
40人一組 身分文件被沒收
報道中提到，這批新赴俄羅斯的北韓女工被當局嚴格規定，要求她們必須以每40人一組的方式受僱，這些女性被嚴格隔離，並受到來自平壤的男性管理人員嚴密監督。不僅如此，她們的身分文件遭到沒收，也沒有權利在俄羅斯境內自由活動。南韓情報部門認為，北韓先前派兵支援俄羅斯後，從中獲得的收入接近100億英鎊。
自戰爭爆發以來，金正恩及其親信已派遣數以萬計的北韓勞工前往海外，填補因俄羅斯男性大規模投入烏克蘭戰場而出現的人力缺口。
據估計，約有2000至3000名北韓人在這場戰爭中死亡，主要是在庫斯克州作戰；北韓部隊曾在當地協助俄羅斯抵禦烏軍對俄羅斯領土發動的攻勢。
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Labor shortage in Russia must be getting pretty bad…— Natalka (@NatalkaKyiv) August 10, 2026
TsargradTV reports:
“Women’s brigades from North Korea are arriving in Russia
These girls will very soon begin working at sewing factories, on assembly lines, in kitchens, and on farms.
Korean women are very disciplined,… pic.twitter.com/xxShfQIi5i