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出版：2026-Aug-11 10:41
更新：2026-Aug-11 10:41

俄烏戰爭｜北韓女工赴俄任後勤 被嚴格監督時薪極低

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北韓傳出派遣女性前往俄羅斯。（圖／翻攝自X）

北韓傳出派遣女性前往俄羅斯。（圖／翻攝自X）

俄烏戰爭持續，英國《太陽報》報道指北韓向俄羅斯伸出援手，除了派遣5萬大軍前往戰場支援，大批北韓女性都被派去俄羅斯當後勤工，時薪只有4.36英鎊，相當於46.2港元，然而部分人工還會被北韓政府抽佣，消息曝光引發討論。

當組裝及成衣等工作 部份人工被北韓政府抽佣

北韓領導人金正恩除了派遣5萬大軍支援戰場，還將一批北韓女性送往俄羅斯，她們被人力中介機構派往俄羅斯各地的生產現場，工作範圍包括組裝生產、食品製造及成衣產業等，據悉，她們被北韓政府抽佣前的時薪為4.36英鎊。

大批北韓女性都被派去俄羅斯當後勤工，圖為她們在飛機上 一批北韓女性送往俄羅斯，她們被人力中介機構派往俄羅斯各地的生產現場，工作範圍包括組裝生產、食品製造及成衣產業等 這批新赴俄羅斯的北韓女工被當局嚴格規定，要求她們必須以每40人一組的方式受僱，這些女性被嚴格隔離，並受到來自平壤的男性管理人員嚴密監督 她們的身分文件遭到沒收，也沒有權利在俄羅斯境內自由活動

40人一組 身分文件被沒收

報道中提到，這批新赴俄羅斯的北韓女工被當局嚴格規定，要求她們必須以每40人一組的方式受僱，這些女性被嚴格隔離，並受到來自平壤的男性管理人員嚴密監督。不僅如此，她們的身分文件遭到沒收，也沒有權利在俄羅斯境內自由活動。南韓情報部門認為，北韓先前派兵支援俄羅斯後，從中獲得的收入接近100億英鎊。

自戰爭爆發以來，金正恩及其親信已派遣數以萬計的北韓勞工前往海外，填補因俄羅斯男性大規模投入烏克蘭戰場而出現的人力缺口。

據估計，約有2000至3000名北韓人在這場戰爭中死亡，主要是在庫斯克州作戰；北韓部隊曾在當地協助俄羅斯抵禦烏軍對俄羅斯領土發動的攻勢。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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